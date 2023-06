Ο Lewis Capaldi ακυρώνει όλες τις συναυλίες του για να «ξεκουραστεί και να ανακάμψει»

«Χρειάζομαι να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου και να κάνω κανονικά πράγματα για να νιώσω καλύτερα».

Ο Lewis Capaldi θα επικεντρωθεί στην ψυχική υγεία του τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Τη Δευτέρα, 5 Ιουνίου, ο Σκωτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός ανακοίνωσε ότι θα «ακυρώσει όλες τις υποχρεώσεις του» μέχρι τη μεγάλη εμφάνισή του στο φεστιβάλ Glastonbury στις 24 Ιουνίου, ώστε να μπορέσει να δώσει προτεραιότητα στην υγεία του.

«Γεια σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Αυτό είναι ένα πραγματικά δύσκολο μήνυμα και με πονάει πολύ που πρέπει να το πληκτρολογήσω, αλλά λυπάμαι πραγματικά που θα πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να ακυρώσω όλες τις υποχρεώσεις από τώρα μέχρι την εμφάνισή μου στο Glastonbury στις 24 Ιουνίου», ανέφερε στο μήνυμά του.

Διαφήμιση

«Ήταν μία τόσο απίστευτη περίοδος που οδήγησε σε αυτό το νέο άλμπουμ, και όλη η υποστήριξη που είδα από όλους ήταν πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ», συνέχισε ο 26χρονος τραγουδιστής.

«Τούτου λεχθέντος, οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Έχω να πάω σπίτι κανονικά από τα Χριστούγεννα και αυτή τη στιγμή παλεύω να τα καταφέρω όλα αυτά», σημείωσε.

Ο Lewis Capaldi ανέφερε ότι χρειάζεται τον χρόνο για να κάνει ένα διάλειμμα από τις περιοδείες και την προώθηση του νέου άλμπουμ του, «Broken By Desire To Be Heavenly Sent», και να επιστρέψει στο σπίτι του στη Γλασκώβη.

«Χρειάζομαι ένα λεπτό για να ξεκουραστώ και να ανακάμψω, για να είμαι στα καλύτερά μου και έτοιμος για το Glastonbury και όλες τις άλλες απίστευτες συναυλίες που έρχονται, ώστε να είμαι σε θέση να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ για πολύ καιρό ακόμα», εξήγησε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Lewis Capaldi είναι έτοιμος να εγκαταλείψει τη μουσική για την ψυχική υγεία του

«Χρειάζεται να εκμεταλλευτώ αυτές τις τρεις εβδομάδες για να είμαι λίγο ο Lewis από τη Γλασκώβη, να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου και να κάνω κανονικά πράγματα της ζωής μου που είναι σημαντικά για να νιώθω καλύτερα. Ελπίζω να με καταλάβουν όλοι», συνέχισε.

Ο Lewis Capaldi ευχαρίστησε επίσης τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους και ζήτησε συγγνώμη που αναγκάστηκε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του.

«Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε ξοδέψει χρήματα για εισιτήρια ή ξενοδοχεία, το οποίο εκτιμώ περισσότερο από ποτέ με το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα οικονομικά αυτή τη στιγμή, οπότε λυπάμαι πάρα πολύ για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό», τόνισε.

«Το γεγονός ότι είστε πρόθυμοι να έρθετε και να ξοδέψετε το χρόνο, τα χρήματα και την αγάπη σας σε αυτές τις συναυλίες είναι κάτι ακατανόητο και αισθάνομαι απίστευτα τυχερός», πρόσθεσε.

Κλείνοντας το μήνυμά του με μια νότα αισιοδοξίας, ο Lewis Capaldi έγραψε: «Παίρνω όλη τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζομαι από απίστευτους ανθρώπους γύρω μου, για τους οποίους είμαι τόσο ευγνώμων. Δεν θεωρώ τίποτα από όλα αυτά δεδομένο και ανυπομονώ να επιστρέψω και πάλι. Με όλη μου την αγάπη».

Ο Lewis Capaldi είχε προγραμματισμένες συναυλίες στη Γλασκώβη, το Λονδίνο, το Δουβλίνο και τη Νορβηγία τις επόμενες εβδομάδες. Μετά την επιστροφή του στη σκηνή στο μουσικό φεστιβάλ Glastonbury, πρόκειται να εμφανιστεί στη Ζυρίχη της Ελβετίας στις 28 Ιουνίου.