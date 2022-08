Ο Kid Cudi υπέστη εγκεφαλικό ενώ ήταν σε κέντρο αποκατάστασης

Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να αρχίσουν να επανέρχονται στο φυσιολογικό η ομιλία και η κίνησή του.

Ο Kid Cudi ήταν πάντα ειλικρινής σχετικά με τις μάχες του με την ψυχική υγεία του, αλλά σε μια νέα συνέντευξή του αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε κέντρο αποκατάστασης το 2016.

Εκείνη τη χρονιά ο Kid Cudi ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι είχε ζητήσει βοήθεια για την «κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές παρορμήσεις» και όπως δήλωσε τώρα στο Esquire, εκείνη η περίοδος δεν ήταν μόνο δύσκολη για την ψυχική υγεία του.

Μετά από δύο εβδομάδες παραμονής στο κέντρο αποκατάστασης, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και εισήχθη στο νοσοκομείο, ενώ χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να αρχίσουν να επανέρχονται στο φυσιολογικό η ομιλία και η κίνησή του.

«Τα πάντα είχαν γ***θεί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο μάνατζέρ του και μακροχρόνιος φίλος του, Dennis Cummings, του πρότεινε ότι θα ήταν μια καλή στιγμή να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική.

Ο Kid Cudi δεν έκανε άλλο άλμπουμ μέχρι το 2018 και το «Kids See Ghosts» με τον Kanye West, ενώ το 2020 ακολούθησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ μετά από τέσσερα χρόνια με το «Man on the Moon III: The Chosen».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Esquire (@esquire)

Μετά το εγκεφαλικό του επεισόδιο, ο Kid Cudi πέρασε πολλούς μήνες σε κέντρο φυσικής αποκατάστασης και επέστρεψε στη δουλειά μόνο όταν πέρασε από οντισιόν για μια θεατρική παράσταση στο πλευρό του Michael Cera το 2017.

Τελικά δεν πήρε τον ρόλο, αλλά ανέφερε ότι η εμπειρία αυτή τον βοήθησε πάρα πολύ.

«Απέδειξα στον εαυτό μου ότι μπορούσα να το κάνω. Το χρειαζόμουν αυτό εκείνη τη στιγμή. Ήμουν χαρούμενος. Κατάλαβα ότι το μυαλό μου είναι ακόμα δυνατό. Δεν έχασα κάτι σε αυτή τη βλακεία που συνέβη», δήλωσε.

Όταν ο Kid Cudi έφτασε στον πάτο αναγκάστηκε να αποκτήσει ψυχικό σθένος και να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που απέκτησε μετά από χρόνια θεραπείας. Αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Έπρεπε να δουλέψει για να φτάσει σε αυτό το σημείο.

«Υπάρχουν τόσα πολλά φοβερά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου. Η οικογένειά μου είναι καλά. Η δουλειά πάει καλά. Δεν θα επιτρέψω σε τίποτα να μου χαλάσει το mojo αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ», λέει.

Ο Kid Cudi μιλάει για τη δύναμη της αγάπης με τον ίδιο τρόπο που κάνει και στις εμφανίσεις του: «Η αγάπη είναι η απάντηση. Θα σε πληγώσει μερικές φορές, αλλά θα σε θεραπεύσει κιόλας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Esquire (@esquire)

Σε ένα τοπίο που είναι γεμάτο από διασημότητες που προασπίζονται την ψυχική υγεία, ο Kid Cudi χρησιμοποιεί έναν πιο ενστικτώδη τρόπο για να επικοινωνήσει με το κοινό: τη μουσική του.

Αποδέχεται ευχαρίστως την ευθύνη της επιρροής των νέων ανθρώπων. Γι’ εκείνον, υπάρχει μια ευρύτερη εικόνα. «Είμαι έτοιμος να μπω σε αυτή τη θέση και να γίνω πρότυπο», τονίζει.

Ωστόσο, η προσέγγισή του για πολλούς είναι «πολύ, πολύ rock and roll». «Και δεν θα απολογηθώ για τίποτα… Έχω πολύ καλή επαφή με τα συναισθήματά μου. Όταν μεγάλωνα, έμαθα πώς να διαχειρίζομαι και να ελέγχω αυτά τα συναισθήματα», συνεχίζει.

Ο Kid Cudi σημειώνει στο τέλος ότι δεν κουράζεται να μιλά για την ψυχική υγεία.

«Είναι μεγάλη πίεση, αλλά με κρατάει ζωντανό. Οπότε το δέχομαι. Δεν με αγχώνει. Με κάνει να σκέφτομαι: “Μπα, Scott. Πρέπει να είσαι εδώ. Άσε τα γηρατειά να σε βγάλουν από τη μέση”», λέει.