Ο Kanye West ζητά δημόσια συγγνώμη από την Kim Kardashian

Ο Kanye West ζητά συγγνώμη από τη σύζυγό του Kim Kardashian μετά από τα αμφιλεγόμενα σχόλια που έκανε για εκείνη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσής του στη Νότια Καρολίνα και στο Twitter την περασμένη εβδομάδα.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από τη σύζυγό μου Kim που δημοσιοποίησα κάτι που ήταν ιδιωτικό ζήτημα. Δεν την κάλυψα όπως με έχει καλύψει εκείνη», έγραψε ο ράπερ, ο οποίος αυτήν την περίοδο περνάει χρόνο στο ράντσο του στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ.

«Στην Kim θέλω να πω ότι ξέρω ότι σε έχω πληγώσει. Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Σε ευχαριστώ που πάντα ήσουν εκεί για μένα», συμπλήρωσε ο Kanye.

Εν τω μεταξύ μια πηγή δήλωσε στο ET: «Ο Kim και η οικογένεια είναι χαρούμενοι που βλέπουν τον Kanye να ζητά συγγνώμη, αλλά στο τέλος της ημέρας το πιο σημαντικό πράγμα για αυτούς είναι ο Kanye να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται».

«Ο Kanye είπε πράγματα που πληγώνουν για την Kim και την οικογένειά της και με την πάροδο του χρόνου θα επουλωθούν, όμως η υγεία του Kanye είναι προτεραιότητα», πρόσθεσε η πηγή.

«Δεδομένου ότι ο Kanye δεν ανταποκρίθηκε στην προσπάθεια της Kim και της οικογένειάς της να τον βοηθήσουν, ελπίζουν ότι αυτό το δημόσιο κλαδί ελιάς είναι μια αρχή που θα επιτρέψει στην Kim να βοηθήσει», σημείωσε.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020