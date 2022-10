Ο Kanye West συνεχίζει το αντισημιτικό παραλήρημα – Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, ο Τζορτζ Σόρος και η CIA

Ο Kanye West συνεχίζει το αντισημιτικό παραλήρημα.

Ενώ η επιχειρηματική αυτοκρατορία του καταρρέει σαν χάρτινος πύργος λόγω των σχολίων του, ο Kanye West συνέχισε την αντισημιτική ρητορική μίσους σε μία νέα συνέντευξη διάρκειας δυόμισι ωρών με τον ερευνητή Lex Fridman του MIT.

Ο Kanye West προχώρησε για ακόμα μία φορά σε εμπρηστικούς και ανυπόστατους ισχυρισμούς σχετικά με τις αμβλώσεις και υποστήριξε ότι υπάρχει συνωμοσία από «Εβραίους γιατρούς» για τη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή.

«Βρισκόμαστε ακόμη στο Ολοκαύτωμα. Ένας Εβραίος φίλος μου είπε: “Πήγαινε να επισκεφτείς το Μουσείο Ολοκαυτώματος” και η απάντησή μου ήταν: “Ας επισκεφτούμε το δικό μας Μουσείο Ολοκαυτώματος”: Την Planned Parenthood», είπε ο Kanye West, αναφερόμενος στη μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία στις ΗΠΑ και παγκοσμίως.

Ο Kanye West συνέχισε τα αντισημιτικά σχόλιά του μιλώντας στον Lex Fridman, έναν Εβραίο podcaster με καταγωγή από τη Σοβιετική Ένωση, ο οποίος σημείωσε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι ορισμένα μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

«Περισσότερες ζωές έχουν χαθεί από τις αμβλώσεις αντί από τους Ναζί»

Ο Kanye West υποβάθμισε τις φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος, σημειώνοντας ότι ενώ έξι εκατομμύρια Εβραίοι σφαγιάστηκαν από τους Ναζί, «πάνω από 20 εκατομμύρια έχουν πεθάνει εξαιτίας των αμβλώσεων» και ισχυρίστηκε ότι το σύνθημα «το σώμα μου, η επιλογή μου» αποτελεί «διαφήμιση» για την Planned Parenthood.

Ενώ δεν υπάρχουν αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του Kanye West σχετικά με τις αμβλώσεις, μία αμερικανική εθνική έρευνα του 2021 από τη σύμπραξη In Our Own Voice: National Black Women’s Reproductive Justice Agenda (Με τη δική μας φωνή: Η Εθνική Ατζέντα για την Αναπαραγωγική Δικαιοσύνη των Μαύρων Γυναικών) ανέφερε ότι το 80% των μαύρων Αμερικανών δηλώνουν ότι οι αμβλώσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ανεξάρτητα από τις προσωπικές απόψεις τους.

Απτόητος, ο Kanye West πρόσθεσε: «Το 50% των θανάτων μαύρων ετησίως οφείλεται στην πραγματικότητα στις αμβλώσεις. Δεν είναι ο αστυνομικός με το γόνατο (σ.σ. αναφέρεται στον θάνατο του George Floyd), δεν είναι η βία μεταξύ μαύρων και συμμοριών, δεν είναι οι καρδιακές προσβολές, είναι στην πραγματικότητα η άμβλωση. Το πιο επικίνδυνο μέρος για έναν μαύρο άνθρωπο στην Αμερική είναι η κοιλιά της μητέρας του».

«Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης»

Στη συνέχεια, ο Kanye West επανέλαβε τον ανυπόστατο ισχυρισμό του σχετικά με τις αμβλώσεις και τους θανάτους των μαύρων, προσθέτοντας και μία αντισημιτική χροιά, λέγοντας: «Δεν είναι ρατσισμός, αυτός είναι πολύ ευρύς όρος. Οι μαύροι σήμερα στην Αμερική βιώνουν τη γενοκτονία και τον πληθυσμιακό έλεγχο, που προωθούνται από τη μουσική και τα μέσα ενημέρωσης που δημιουργούν οι μαύροι και από τα οποία πληρώνονται οι εβραϊκές δισκογραφικές εταιρείες».

Ο Lex Fridman αντέδρασε στη συνεχιζόμενη χρήση της φράσης «εβραϊκά μέσα ενημέρωσης» από τον Kanye West, λέγοντας ότι η χρήση του όρου δημιουργεί τον «απόηχο ενός πόνου που νιώθουν οι άνθρωποι», συγκρίνοντάς τον με τις δηλώσεις του Υπουργού Προπαγάνδας της Ναζιστικής Γερμανίας Γιόζεφ Γκέμπελς.

Σημείωσε επίσης ότι όποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν «πειράξει» τον West κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη μουσική βιομηχανία είναι «μεμονωμένα άτομα, δεν είναι Εβραίοι».

Ο Kanye West αντέδρασε, επιμένοντας ότι «είναι Εβραίοι», ενώ ο Lex Fridman αντέτεινε: «Είναι άνθρωποι με ευκαιρίες και άρπαξαν αυτές τις ευκαιρίες. Δεν με νοιάζει αν είναι Εβραίοι».

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διαδηλωτές στο Λος Άντζελες ξεδίπλωσαν ένα πανό σε μία αερογέφυρα που επικροτούσε τις αντισημιτικές κορώνες του Ye και έγραφε: «Ο Kanye έχει δίκιο για τους Εβραίους». Ο Fridman αρνήθηκε επίσης να δεχτεί τον ισχυρισμό του West ότι η φράση «εβραϊκά μέσα ενημέρωσης» είναι μία «περιττή δήλωση».

Ο Kanye West υποστήριξε επίσης, κατά τη διάρκεια μιας παρέκκλισης στην ιστορία της εβραϊκής δουλείας στην Αίγυπτο, ότι δεν μπορεί να είναι αντισημίτης επειδή είναι Εβραίος.

«Αν οι Εβραίοι αποδέχονταν ότι είμαι Εβραίος, θα το άκουγαν με διαφορετικό τρόπο», σχολίασε ο ράπερ, ενώ ο Fridman πρότεινε ότι «το σωστό είναι να μην λέμε ότι υπάρχει εβραϊκός έλεγχος των μέσων ενημέρωσης».

«Οι Εβραίοι με έβγαλαν διπολικό»

Ο Kanye West ισχυρίστηκε ακόμα ότι η διάγνωσή του με διπολική διαταραχή είναι «εβραϊκή συνωμοσία».

Σε συνέντευξή του το 2018, ο ράπερ είπε ότι διαγνώστηκε με μία «ψυχική ασθένεια», για την οποία η πρώην σύζυγος Kim Kardashian είπε ότι ήταν διπολική διαταραχή.

«Υπήρχε ένας Εβραίος εκπαιδευτής που με πήγε στο νοσοκομείο και ανέφερε στα ΜΜΕ ότι πήγα στο νοσοκομείο. Ένας Εβραίος γιατρός που μου έκανε τη διάγνωση», είπε ο West καθώς ο Fridman ρώτησε ξανά γιατί συνέχισε να επιμένει στο γεγονός ότι ο γιατρός ήταν Εβραίος. «Επειδή ήταν», του είπε ο West.

«Με διέγνωσε με διπολική διαταραχή και μου χορήγησε φάρμακα. Στη συνέχεια το έβγαλαν στα ΜΜΕ… Και κάθε φορά, ακόμα και αν φορούσα ένα καπέλο με λάθος χρώμα που δεν έπρεπε να φοράει ένας αράπης, σωστά, τότε αμέσως λένε: “είναι εκτός εαυτού, δεν παίρνει τα φάρμακά του, είναι εκτός εαυτού”. Και χρησιμοποιείται κυριολεκτικά ως μηχανισμός ελέγχου».

«Η ιστορία δεν πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία»

Όταν ο Lex Fridman είπε στον Kanye West να σταματήσει να διαδίδει ψευδείς ιστορίες σχετικά με τον υποτιθέμενο εβραϊκό έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, ο ράπερ απάντησε: «Αυτό όμως είναι λάθος! Είναι ένα γ**** ψέμα» και υποστήριξε ότι «αυτοί» τον εκφόβιζαν, αναφερόμενος στους Εβραίους.

Εν μέσω της επανάληψης των αντισημιτικών σχολίων του, ο Kanye West ξέσπασε και κατά του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία George Soros – συχνός στόχος των θεωριών συνομωσίας και των συντηρητικών – υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να «χρησιμοποιήσει την οικονομία των τραυμάτων των Μαύρων για να κερδίσει τις εκλογές».

Ο Kanye West, ο οποίος είναι ιδρυτής ενός ιδιωτικού θρησκευτικού σχολείου, διατύπωσε ακόμη μία αλλόκοτη θεωρία συνομωσίας, υποστηρίζοντας ότι η ιστορία και η φυλή δεν πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία, διότι «αυτό που κάνουν τα σχολεία είναι ακριβώς αυτό που κάνει η CIA με τις ταινίες της Pixar και της Disney: βάζουν τη μαμά του Μπάμπι να πεθάνει στην αρχή».

«Και μετά από αυτόν τον πόνο σου αγοράζουν ένα παγωτό. Από αυτόν τον πόνο έρχεται το “χρειάζομαι κι άλλα παιχνίδια”. Έβαλαν αυτόν τον πόνο για να μας κάνουν… τώρα είμαστε τα ορφανά του καπιταλισμού, για να μας κάνουν να είμαστε καταναλωτές και πρέπει να είμαστε μία κοινότητα, όχι μόνο καταναλωτές», είπε ο Kanye West.