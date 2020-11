Ο Kanye West ψήφισε τον εαυτό του στις αμερικανικές εκλογές

Ο Kanye West άσκησε για πρώτη φορά το εκλογικό του δικαίωμα.

Ο ράπερ και υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε τον εαυτό του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και ανάρτησε στο λογαριασμό του Twitter μία σειρά με στιγμιότυπα από τη διαδικασία.

«Ο Θεός είναι τόσο καλός. Σήμερα ψηφίζω για πρώτη φορά στη ζωή μου για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι κάποιος που εμπιστεύομαι πραγματικά… εγώ», έγραψε ο 43χρονος Αμερικανός σε μήνυμά του.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

