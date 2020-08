Μια νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Kanye West.

Ο Kanye West παραδέχεται ότι του λείπει ο Jay-Z, παρά τις εντάσεις από τις οποίες φέρεται να πέρασε η σχέση τους τα προηγούμενα χρόνια.

Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους το 2011 για το συνεργατικό άλμπουμ «Watch The Throne», όμως οι σχέσεις τους είχαν διαφορετική εξέλιξη στην πορεία.

Καθώς το περασμένο Σάββατο, 11 Αυγούστου, συμπληρώθηκαν εννέα χρόνια από την κυκλοφορία του «Watch The Throne», ο Kanye West ένιωσε νοσταλγία και δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Twitter ένα στιγμιότυπο από την εμφάνισή του με τον Jay-Z στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2011.

«Μου λείπει ο αδερφός μου. Μιλάω ειλικρινά», ήταν τα λόγια με τα οποίο ο West συνόδευσε την ανάρτησή του.

Miss my bro … real talk pic.twitter.com/qFS5HwYZxU — ye (@kanyewest) August 11, 2020

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του Kanye West και του Jay-Z πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2019, στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Diddy.

Παρά τις φήμες για κόντρα μεταξύ των δύο καλλιτεχνών και τα σχόλια που είχε κάνει ο West από σκηνής για εκείνον, ο Jay-Z έχει δηλώσει ότι τον συνδέει ένας αδελφικός δεσμός με τον Kanye.

«Είναι ο αδερφός μου. Είμαστε πολλά παραπάνω από φίλοι», είπε ο Shawn Carter ως καλεσμένος στο talk show «My Next Guest Needs No Introduction» του David Letterman στο Netflix, τον Απρίλιο του 2018.

«Κυριολεκτικά, ο μικρός αδερφός μου είναι ο Kanye. Και όπως με το μικρό αδερφό σου, κάποια πράγματα συμβαίνουν μερικές φορές», εξήγησε για την τροπή που ακολούθησε η σχέση τους.

«Παραμένει ο αδερφός σου για πάντα. Δεν προερχόμαστε από την ίδια μητέρα και τον ίδιο πατέρα, όμως παρακολουθώ τον Kanye από τότε που δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα άλμπουμ», σχολίασε ο Jay-Z.