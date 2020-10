Ο Kanye West μοιράζεται το freestyle «Nah Nah Nah»

Ο Kanye West είδε το όνομά του να προηγείται του Donald Trump και του Joe Biden στα αποτελέσματα των φετινών των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ και γιόρτασε τα (προφανώς λανθασμένα) ποσοστά με ένα αυθόρμητο freestyle κομμάτι.

Ο ράπερ μοιράστηκε στο Twitter ένα στιγμιότυπο από τον ιστότοπο του ειδησεογραφικού σταθμού Lex 18 από το Κεντάκι των ΗΠΑ με τα υποτιθέμενα αποτελέσματα των εκλογών, στα οποία φαίνεται πως καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων της πολιτείας με ποσοστό 19%.

Ακολουθεί ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Joe Biden με 14% και ο πρόεδρος Donald Trump με 2% στο 95% της καταμέτρησης των εκλογικών τμημάτων στο Κεντάκι.

Τι συνέβη, όμως, και ο Kanye West φαίνεται ότι έλαβε αυτό το ανέλπιστο ποσοστό;

Όπως διευκρίνισε γρήγορα ο ειδησεογραφικός σταθμός Lex 18, «κάποιος ανακάλυψε έναν προσωρινά αποθηκευμένο διαδικτυακό σύνδεσμο» που χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια των προκριματικών εκλογών του Ιουνίου για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από το Associated Press.

Ο εν λόγω παλιός σύνδεσμος, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του σταθμού, εξακολουθούσε να λαμβάνει τα τρέχοντα δεδομένα του AP και εμφάνισε στη σελίδα «δοκιμαστικά αποτελέσματα», μια διαδικασία που αποτελεί μέρος της προετοιμασίας που κάνει το AP πριν από τις εκλογές.

«Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται δεν είναι έγκυρα. Ήταν απλώς μέρος μιας δοκιμής. Λυπούμαστε για την ανακάλυψη του προσωρινά αποθηκευμένου συνδέσμου και αφαιρέσαμε τα δεδομένα από αυτήν τη σελίδα. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε σύγχυση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του σταθμού.

Μετά τη διάψευση από την πλευρά του Lex 18, το Twitter πρόσθεσε στα μηνύματα του Kanye West που αναφέρονται στα υποτιθέμενα αποτελέσματα από την πολιτεία του Κεντάκι σήμανση που προειδοποιεί τους χρήστες για «παραποιημένα πολυμέσα».

Παρ’ όλα αυτά, ο Kanye West ενθουσιάστηκε από τα νούμερα – γνωρίζοντας ότι είναι πλασματικά – και δημιούργησε ένα κατάλληλο τραγούδι για την περίσταση.

Ο 43χρονος Αμερικανός δημοσίευσε το κομμάτι με τον τίτλο «Nah Nah Nah» στη σελίδα του Twitter, σημειώνοντας ότι εκστασιάστηκε από τα δοκιμαστικά αποτελέσματα σε βαθμό που έπρεπε να ετοιμάσει την κατάλληλη συνοδευτική μουσική.

THE WHOLE TEAM IS SO ENERGIZED THAT I HAD TO RELEASE THEME MUSIC NAH NAH NAH pic.twitter.com/p3NhTV11cN

— ye (@kanyewest) October 14, 2020