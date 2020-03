H κόρη του Kanye West ραπάρει στην επίδειξή του στο Παρίσι

Η εξάχρονη North West, «έδειξε» το ταλέντο της κατά τη διάρκεια του Yeezy Fashion show στο Παρίσι.

Το μήλο κάτω από τη μηλιά λένε πως θα πέσει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μας εκπλήσσει που είδαμε την μικρή North West, κόρη του Kanye West και της Kim Kardashian, να ραπάρει στο τέλος της παρουσίασης της νέας συλλογής Yeezy 8, του brand ρούχων του μπαμπά της, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Δύο λεπτά στα οποία η μικρή μας έδωσε κάποιες «ρήμες», όπως: «I will never do bad things», «Cool, cute, cool, cute, yeah» αλλά και το πιο ρεαλιστικά «What are those? Those are clothes».

Για την ιστορία, το show πραγματοποιήθηκε έξω από το Espace Niemeyer, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Oscar Niemeyer στο Παρίσι. Οι καλεσμένοι στέκονταν σε έναν ολισθηρό πράσινο λόφο, τυλιγμένοι με κουβέρτες που τους έδιναν στην είσοδο.