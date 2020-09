Ο Kanye West δηλώνει: «Είμαι ο νέος Μωυσής»

Ο Kanye West αποκαλεί τον εαυτό του «νέο Μωυσή»

Ο Kanye West προχώρησε σε μία ακόμα καταιγίδα από tweets στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

Σε ένα μήνυμα που διέγραψε λίγο αργότερα ο ράπερ διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει νέα μουσική, παρότι εκκρεμεί το άλμπουμ «Donda», μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τη Universal Music και τη Sony/ATV.

Στη συνέχεια ο West ζήτησε να δει «τα συμβόλαια όλων των άλλων στη Universal και τη Sony», πριν χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως τον «Νέο Μωυσή».

«Δεν πρόκειται να δω τους ανθρώπους μου να υποδουλώνονται. Βάζω τη ζωή μου σε κίνδυνο για τους ανθρώπους μου. Η μουσική βιομηχανία και το NBA είναι τα σύγχρονα δουλεμπορικά πλοία. Είμαι ο νέος Μωυσής», έγραψε.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony I’m not gonna watch my people be enslaved I’m putting my life on the line for my people The music industry and the NBA are modern day slave ships I’m the new Moses — ye (@kanyewest) September 15, 2020

Σε άλλο tweet που διέγραψε στη συνέχεια, ο Kanye West κάλεσε τον J. Cole και τον Drake να του ζητήσουν δημόσια συγγνώμη, ενώ σύγκρινε τον εαυτό του με τον ηγέτη της εξέγερσης των Μαύρων σκλάβων το 1831 στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, τον Nat Turner.

Ο 43χρονος Αμερικανός τόνισε επίσης ότι έχει «τον απόλυτο σεβασμό για όλους αδελφούς» και πρόσθεσε «ότι πρέπει να συνδεθούμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον… Δεν θα προσβάλλουμε ο ένας τον άλλον σε δισκογραφικές εταιρείες που δεν μας ανήκουν».

I have the utmost respect for all brothers … we need to link and respect each other… no more dissing each other on labels we don’t own — ye (@kanyewest) September 15, 2020

«Δεν είμαι η μουσική βιομηχανία, αδελφέ. Δεν με νοιάζει. Είμαι στην υπηρεσία του Χριστού. Χρειαζόμαστε παγκόσμια θεραπεία. Μου λείπουν τα αδέλφια μου. Αρνούμαι να διαφωνήσω με Μαύρους στις εταιρείες που δεν μας ανήκουν. Ακόμα και στο Twitter», συνέχισε.

I’m not industry bro … I don’t care… I’m in service to Christ … we need world healing … I miss my brothers… I refuse to argue with black men on labels we don’t own… even twitter — ye (@kanyewest) September 15, 2020

«Ας σταματήσουμε να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον. Ας δείξουμε στον Θεό ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού. Ο εγωισμός μου παίρνει το καλύτερο από τον εαυτό μου. Ο Θεός δεν μας μετρά σύμφωνα με τα χρήματα στο βασίλειό του. Ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αγαπώ τους αδελφούς μου και μου λείπουν οι φίλοι μου. Στ’ αλήθεια», ανέφερε ο Kanye West.

Οι λόγοι για τους οποίους έγραψε τα συγκεκριμένα tweets ο West δεν είναι γνωστοί, όμως στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα με τη Sony/ATV, στην οποία ανήκει η EMI Publishing που διαχειρίζεται τον κατάλογο του ράπερ όσον αφορά τις ενέργειες publishing.