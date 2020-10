Ο Kanye West απαντά στην Jennifer Aniston για το «δεν είναι αστείο να ψηφίσετε τον Kanye»

Ο Kanye West απαντά στην Jennifer Aniston.

Η είσοδος του ράπερ στην πολιτική και η επιλογή του να κατέβει ως υποψήφιος στις φετινές προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ φαίνεται πως έχει βρει υποστηρικτές, ωστόσο ανάμεσα τους δεν βρίσκεται η Jennifer Aniston.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η διάσημη ηθοποιός ανέφερε ότι «δεν είναι αστείο να ψηφίσετε τον Kanye West», προκαλώντας την αντίδραση του ράπερ.

Ο Kanye West δημοσίευσε στο Twitter ένα στιγμιότυπο από ένα άρθρο στο οποίο αναφέρεται η Jennifer Aniston δεν υποστηρίζει την υποψηφιότητά του και έδωσε τη δική του απάντηση.

Ο 43χρονος Αμερικανός ισχυρίστηκε στη δημοσίευση που διέγραψε στη συνέχεια ότι η ηθοποιός «έμεινε σοκαρισμένη» από την πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast του Joe Rogan.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Kanye West έκανε μία τρίωρη συζήτηση με τον ηθοποιό, παρουσιαστή και κωμικό, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι «ο Θεός» τον κάλεσε να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

Ωστόσο, η Jennifer Aniston δημοσίευσε την ανάρτηση με την οποία τόνιζε τη σημασία της συμμετοχής στις εκλογές και της υπεύθυνης ψήφου μία ημέρα πριν την συνέντευξη του ράπερ και επιχειρηματία στον Joe Rogan.

Παρά την προτροπή της Aniston, ο Kanye West συνεχίζει την εκστρατεία του και προσπαθεί να πείσει τους ψηφοφόρους να τον ψηφίσουν συμπληρώνοντας χειρόγραφα το όνομά του στα ψηφοδέλτια, καθώς έχει χάσει σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ τις προθεσμίες να καταθέσει αίτηση για να εμφανιστεί στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

HOW TO WRITE IN ΚANYE WEST pic.twitter.com/lY4BVdTmdm

— ye (@kanyewest) October 23, 2020