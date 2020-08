Ο Kanye West αναζωπυρώνει την κόντρα του με την Taylor Swift

Φαίνεται πως ο Kanye West επιχείρησε να αναζωπυρώσει την πολύκροτη κόντρα του με την Taylor Swift.

Ο 43χρονος ράπερ και υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 2020, προχώρησε σε ένα από τα συνηθισμένα πλέον ξεσπάσματά του στο Twitter και πραγματοποίησε δεκάδες tweets – σχεδόν 40 – για αμέτρητα πράγματα.

Μεταξύ των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκε ήταν η συλλογή ρουχισμού που θα δημιουργήσει σε συνεργασία με την GAP, καθώς τα emojis που χρησιμοποιούνται λιγότερο στο διαδίκτυο.

«Υπάρχουν τόσα πολλά μοναχικά emojis, φίλε», έγραψε.

Ο Kanye West δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με ένα φίδι που έχει πιαστεί με μια ειδική λαβίδα, χωρίς να διευκρινίζει αν η φωτογραφία είναι πρόσφατη.

«Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω emoji φίδι επειδή ξέρετε γιατί…», σημείωσε με πολλούς να θεωρούν ότι ο ράπερ αναφερόταν στην τρικυμιώδη διαμάχη του με την Taylor Swift.

«Δεν είμαι σίγουρος αν επιτρέπεται στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν emojis με φίδια», πρόσθεσε περιπαικτικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως στην πραγματικότητα δεν βάζει ξανά στο στόχαστρο την αστέρα της pop.

Not gonna use a snake emoji cause you know why … I’m not sure if Christians are allowed to use snake emojis 🤔 pic.twitter.com/CUR6SSRNqP

— ye (@kanyewest) August 15, 2020