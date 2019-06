Με μία απροσδόκητη συνεργασία επιστρέφει ο Gucci Mane.

O Gucci Mane κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music το single «Love Thru The Computer» με τη συμμετοχή του Justin Bieber.

Σε παραγωγή του J.White Did It, το «Love Thru The Computer» είναι το πρώτο single του Gucci Mane μετά το τελευταίο του άλμπουμ «Evil Genius», που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2018.

Το «Evil Genius» περιελάμβανε μία σειρά εκρηκτικών συνεργασιών με ονόματα όπως οι Quavo, YoungBoy Never Broke Again, 21 Savage και Lil Skies, αλλά και επιτυχίες όπως το τριπλά πλατινένιο «Wake Up In The Sky» με τον Bruno Mars και τον Kodak Black.

Ο Justin Bieber αποδέχτηκε το κάλεσμα του 39χρονου πρωτοπόρου της trap μουσικής και συμμετέχει στο «Love Thru The Computer».

Είναι το δεύτερο τραγούδι στο οποίο δανείζει τη φωνή του ο 25χρονος Καναδός αστέρας της pop, λίγες εβδομάδες μετά με τη συνύπαρξη με τον Ed Sheeran στο «I Don’t Care», που παραμένει στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης του Spotify.

Ο Gucci Mane, ο οποίος απένειμε το βραβείο για την «Καλύτερη Συνεργασία» στα MTV Video Music Awards 2018, έχει φιλοξενηθεί τους τελευταίους μήνες στο εξώφυλλο του περιοδικού «GQ» και του «032c Magazine», αλλά και στη λίστα των «The New York Times» με τα «25 τραγούδια που μας λένε πού πηγαίνει η μουσική».