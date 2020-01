Ο Justin Bieber προσπάθησε να νοθεύσει το Αμερικάνικο Chart

Μέσα από μια έξυπνη ανάρτηση στο Instagram, που αφαιρέθηκε λίγες ώρες αργότερα, ο Justin Bieber έδωσε λεπτομερείς οδηγίες στους fan του για να ξεκινήσει το νέο του single «Yummy» από την κορυφή του Billboard Hot 100.

Στην πραγματικότητα, στο post, οι οπαδοί του Bieber κλήθηκαν να κατεβάσουν ένα VPN, ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να αποκρύπτουν τις διευθύνσεις IP τους. Αυτό το είδος θα επέτρεπε στους Beliebers σε όλο τον κόσμο να πλαστογραφούν την προέλευσή τους, για να προσποιηθούν ότι όλες οι ακροάσεις προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αν δεν είστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να κάνετε λήψη μιας εφαρμογής VPN. Ρυθμίστε το VPN στις ΗΠΑ, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα λογαριασμό Spotify» , έγραψε ο Bieber σε φωτογραφία που δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram. Ο τραγουδιστής επίσης πρότεινε στους οπαδούς του να δημιουργήσουν ένα playlist που περιέχει μόνο το Yummy και να το αναπαράγουν 24 ώρες την ημέρα, διατηρώντας την ένταση στο ελάχιστο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η δημοσίευση με τις εντολές να «εξαπατήσει» το chart του Billboard, αφαιρέθηκε, αλλά ορισμένοι χρήστες ήταν πιο γρήγοροι από τον τραγουδιστή και δημοσίευσαν αμέσως ένα screenshot του στο ίντερνετ.

imagine being so desperate to get ur lame ass song to #1 that you make a slideshow presentation telling ur fans to use a VPN… yikes #justinbieberisoverparty pic.twitter.com/jkP7TIFJ91

— anna (@alyciasbish) January 11, 2020