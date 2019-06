Με ένα μήνυμα που δημοσίευσε στο Twitter, ο Justin Bieber προκάλεσε σε επίσημη μάχη τον Tom Cruise, επιθυμώντας ειδικότερα να αγωνιστούν μέσα στο ρινγκ.

Οι λόγοι για τους οποίους ο 25χρονος τραγουδιστής απηύθυνε πρόσκληση στον 56χρονο ηθοποιό δεν έχουν γίνει γνωστοί.

«Θα ήθελα να προκαλέσω τον Tom Cruise να παλέψει [μαζί μου] στο οκτάγωνο», έγραψε ο Justin Bieber. «Tom, Εάν δεν δεχθείς αυτή τη μάχη είσαι φοβισμένος και δεν θα καταφέρεις να ξεπεράσεις ποτέ την ντροπή», συνέχισε στο μήνυμά του ο Καναδός αστέρας της pop.

«Οκτάγωνο» ή αλλιώς «κλουβί» ονομάζεται το ρινγκ οκταγωνικού σχήματος στο οποίο διεξάγονται οι μονομαχίες της UFC (Ultimate Fighting Championship), εταιρεία που διοργανώνει εκδηλώσεις μικτών πολεμικών τεχνών (M.M.A.).

Ο Justin Bieber πρότεινε μάλιστα στην πρόεδρο της UFC, την Dana White, να διοργανώσει την αναμέτρηση με τον Tom Cruise.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόκληση.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?

— Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019