Ο Justin Bieber επισκέφτηκε τον Kanye West στο ράντσο του

Ο Justin Bieber επισκέφτηκε τον Kanye West.

Το Σάββατο (25/07), ο Καναδός τραγουδιστής εθεάθη στην πολιτεία Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ, όπου ταξίδεψε μέχρι το ράντσο του Αμερικανού ράπερ κοντά στην πόλη Cody με δύο από τα τουριστικά λεωφορεία που χρησιμοποιεί για τις περιοδείες του.

Σύμφωνα με αναφορές, ο West υποδέχθηκε ο ίδιος τον Bieber καθώς κατέβαινε από το λεωφορείο του και τον προσκάλεσε τον Bieber στο προσωπικό του στούντιο ηχογράφησης.

Ο Kanye ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter μια φωτογραφία στην οποία τον βλέπουμε να κάθεται μαζί με τον Justin σε μια από τις αποθήκες του ράντσου του, στο οποίο σκοπεύει να οικοδομήσει τις νέες εγκαταστάσεις της Yeezy.

«Ο DD και ο JB συζητούν για τους νέους πρωτότυπους αφρούς για γέμιση τοίχων στις εγκαταστάσεις της YZY», έγραψε ο West στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

DD & JB discussing the new spray foam wall prototypes on the YZY campus pic.twitter.com/NmR0ZGjm2I

— ye (@kanyewest) July 25, 2020