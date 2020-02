Ο Justin Bieber επέστρεψε στο «Carpool Karaoke» (video)

Ο James Corden υποδέχθηκε τον Justin Bieber στο «Carpool Karaoke» το βράδυ της Τρίτης (18/02), τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία συνάντησή τους.

Η εμφάνιση του τραγουδιστή στη δημοφιλή ενότητα του «The Late Late Show» τα είχε όλα.

Ο Justin Bieber και ο James Corden δημιούργησαν μίας νέας χορογραφίας για το single «Yummy» για την πλατφόρμα του TikTok, συζήτησαν για το γάμο του pop star με τη Hailey Baldwin και φυσικά τραγούδησαν μαζί διάφορα τραγούδια του Justin, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μέχρι τα τραγούδια του νέου άλμπουμ «Changes».

Το καινούργιο επεισόδιο του «Carpool Karaoke» ξεκινά με τον Αμερικανό τραγουδιστή και τον Βρετανό παρουσιαστεί να τραγουδούν μαζί το «I Don’t Care», μία συνεργασία του Bieber με τον Ed Sheeran.

Ο Corden ισχυρίστηκε ότι το τραγούδι χρειάζεται μία νέα χορογραφία και πρότεινε τις δικές του κινήσεις. «Όχι», αποκρίθηκε αμέσως ο Bieber. «Όχι, δεν είναι αυτό που θέλουν να δουν τα παιδιά», πρόσθεσε.

Ωστόσο αυτή η δημιουργική διαφωνία οδήγησε στη δημιουργία μίας νέας χορογραφίας για το ολοκαίνουργιο single «Yummy».

Giving the people what they deserve. The #LateLateShow is officially on TikTok: https://t.co/2nwykbQOYB pic.twitter.com/jxJqcp8rBf

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) February 19, 2020