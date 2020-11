Ο John Legend εγκαλεί τους ράπερ που στηρίζουν τον Trump

Ο John Legend εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τους καλλιτέχνες της hip-hop που υποστηρίζουν τον Donald Trump.

Το βράδυ της Δευτέρας ο τραγουδιστής και κριτής του αμερικανικού «The Voice» τραγούδησε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση της Kamala Harris, υποψήφια αντιπρόεδρος στο πλευρό του Joe Biden, και αφιέρωσε λίγα λεπτά για να πραγματοποιήσει μια πύρινη ομιλία κατά του Donald Trump.

«Τώρα, μερικοί άνθρωποι βλέπουν την κακία, τον εκφοβισμό, τον εγωισμό του Donald Trump και τα παρερμηνεύουν ως δύναμη, ένα είδος διεστραμμένης αρρενωπότητας. Μερικοί βλέπουν την απληστία του και την παρερμηνεύουν επειδή είναι καλός στις επιχειρήσεις», είπε.

Ο John Legend εγκάλεσε στη συνέχεια διάφορους ράπερ όπως ο Lil Wayne και ο Ice Cube, οι οποίοι πρόσφατα τοποθετήθηκαν δημόσια υπέρ του Donald Trump, λέγοντας: «Μερικοί από τους πρώην αγαπημένους σας ράπερ έχουν εξαπατηθεί από αυτά τα ψέματα. Όμως το σχέδιο “Platinum Plan” για τους μαύρους δεν είναι τίποτα άλλο παρά άνθρακας, επειδή δεν μπορείτε να βασιστείτε σε μια λέξη που λέει».

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Lil Wayne δήλωσε την υποστήριξή του στον Donald Trump και ανάρτησε στο Twitter μία κοινή φωτογραφία τους, εκθειάζοντας το έργο του τωρινού προέδρου των ΗΠΑ.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020