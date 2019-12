Ο John Frusciante επέστρεψε στους Red Hot Chili Peppers

Η μπάντα από την Καλιφόρνια «χωρίζει» με τον Josh Klinghoffer και υποδέχεται με ενθουσιασμό τον κιθαρίστα του «Blood Sugar Sex Magik».

Οι Red Hot Chili Peppers ανακοίνωσαν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου ότι μετά από δέκα χρόνια ο κιθαρίστας Josh Klinghoffer φεύγει από το συγκρότημα και καλωσόρισαν τον μουσικό που ο ίδιος ο Klinghoffer είχε αντικαταστήσει, τον John Frusciante.

«Ο Josh είναι ένας σπουδαίος μουσικός που λατρεύουμε και σεβόμαστε», έγραψαν οι Chili Peppers στο Instagram. «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για το χρόνο που περάσαμε μαζί και για τα πολλά ταλέντα που μοιράστηκε μαζί μας».

Η μπάντα πρόσθεσε: «Με πολύ ενθουσιασμό, ανακοινώνουμε ότι ο John Frusciante επιστρέφει στο συγκρότημα».

Αυτή είναι η τρίτη φορά του Frusciante με τους Red Hot Chili Peppers. Έγινε μέλος του γκρουπ το 1988 μετά το θάνατο του κιθαρίστα Hillel Slovak, παίζοντας στο Mother’s Milk το 1989 και στο αριστούργημα Blood Sugar Sex Magik του 1991. Η μεγάλη επιτυχία αυτού του τελευταίου δίσκου έπεισε τον Frusciante να εγκαταλείψει το γκρουπ στη μέση του tour που συνόδευε το άλμπουμ.

Έξι χρόνια αργότερα ο Frusciante επέστρεψε στους Chili Peppers και συμμετείχε στις ηχογραφήσεις του Californication (1999), By the Way (2002) και Stadium Arcadium (2006). Άφησε πάλι το συγκρότημα τον Σεπτέμβριο του 2009 και αντικαταστάθηκε από τον Klinghoffer, που ήταν ο δεύτερος κιθαρίστας του γκρουπ στην περιοδεία. Ο Klinghoffer ήταν μέρος των Red Hot Chili Peppers στα δύο πιο πρόσφατα albums I’m With You (2011) και The Getaway (2016). Επίσης, το 2016, ο Frusciante ερμήνευσε με τους Anthony Kiedis και Flea σε μια φιλανθρωπική συναυλία.

Οι Red Hot Chili Peppers έχουν ανακοινώσει δύο συναυλίες για το 2020 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 15 Μαΐου στο Hangout Festival, στο Gulf Shores στην Αλαμπάμα και στις 24 Μαΐου στο Boston Calling.