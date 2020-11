Ο JAY-Z κυκλοφορεί τη δική του σειρά κάνναβης

Ο JAY-Z αναπτύσσει την επιχειρηματική αυτοκρατορία του με την κυκλοφορία της δικής του σειράς κάνναβης, υπό την επωνυμία «Monogram».

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση, ο 50χρονος ράπερ συνεργάζεται σε αυτό το νέο εγχείρημα με την με την εταιρεία κάνναβης Caliva από την Καλιφόρνια.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις ποικιλίες ή τα προϊόντα που θα προσφέρει η μάρκα, ωστόσο το κοινό μπορεί να γνωρίσει τη «Monogram» μέσα από τον ιστότοπο και τα κοινωνικά δίκτυά της, που έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους.

«Με την προσεκτική επιλογή ποικιλιών, τις σχολαστικές πρακτικές καλλιέργειας και την ασυμβίβαστη ποιότητα, η Monogram επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει σήμερα κάνναβη για τους καταναλωτές», αναφέρεται σε δελτίο τύπου.

The Controlled Substances Act was signed on October 27, 1970.

Fifty years later, a state line can still make a world of difference. pic.twitter.com/igfi3wzrdB

— MONOGRAM (@monogramcompany) October 28, 2020