Όλες οι κορυφαίες συνεργασίες του Jax Jones συγκεντρώνονται σε ένα άλμπουμ.

Ο DJ και παραγωγός Jax Jones, υποψήφιος για Ivor Novello, Grammy και δύο BRIT Awards, κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του «Snacks».

Ο δίσκος έγινε αργυρός στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν ακόμα κυκλοφορήσει, χάρη στην επιτυχία των προπομπών του, μία σειρά συνεργασία συνεργασιών του Jones με ορισμούς από τους λαμπρότερους αστέρες της μουσικής.

«Όταν μεγάλωνα συνήθιζα να μελετώ οτιδήποτε στο οποίο είχε κάνει τηνπαραγωγή ο ήρωάς μου Timbaland ή οι Neptune. Συνήθιζα να ονειρεύομαι ότι μία ημέρα θα μπορέσω να δημιουργώ τραγούδια μόνος μου», σχολιάζει ο παραγωγός.

«Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι μία μέρα θα κυκλοφορούσα το δικό μου άλμπουμ και ότι θα δούλευα με τόσους πολλούς απίστευτους συνεργάτες», συνεχίζει.

«Έζησα πολλά σκαμπανεβάσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της διάρκεια της διαδρομής. Αυτό το άλμπουμ είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα όλων και είναι εντυπωσιακό για έναν dance καλλιτέχνη που έγινε αργυρό από την πρώτη ημέρα», λέει.

Η κυκλοφορία του «Snacks» παγιώνει τη θέση του Jax Jones στην πρώτη γραμμή της dance μουσικής σκηνής.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Βρετανού DJ / παραγωγού, τραγούδια που εκτείνονται από την pop μέχρι τη house και την urban μουσική.

Στο «Snacks» θα συναντήσετε το dance τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Shazam, δηλαδή το υποψήφιο για BRIT Award και Ivor Novello τραγούδι «Breathe» feat. Ina Wroldsen, καθώς και τα smash hits «Instruction» με τις Demi Lovato και Stefflon Don, «Ring Ring» με τη Mabel και τον Rich The Kid, «Play» με τους Years & Years» και «All Day And Night» με τον Martin Solveig και τη Madison Beer.

Ο δίσκος περιέχει και τις πρόσφατες κυκλοφορίες του Jax Jones: Το «One Touch» σε συνεργασία με την Jess Glynne, τη συνάντηση με την Bebe Rexha στο «Harder» και το ολοκαίνουργιο banger «Jacques» στο οποίο ενώνει δυνάμεις με την Tove Lo.

Το tracklist του «Snacks»

1. House Work (ft. Mike Dunn & MNEK)

2. Jacques (with Tove Lo)

3. You Don’t Know Me (ft. RAYE)

4. Harder (with Bebe Rexha)

5. Ring Ring (with Mabel & Rich The Kid)

6. Instruction (ft. Demi Lovato & Stefflon Don)

7. Play (with Years & Years)

8. 100 Times

9. Breathe (ft. Ina Wroldsen)

10. Cruel

11. All Day And Night (Europa – Martin Solveig & Jax Jones – with Madison Beer)

12. One Touch (with Jess Glynne)

13. All 4 U

14. This Is Real (ft. Ella Henderson)

15. Tequila Time (Outro)