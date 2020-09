Ο Harry Styles ετοιμάζει νέο music video στην Ιταλία (pics)

Ο Harry Styles ετοιμάζει ένα καινούργιο music video.

Ο Άγγλος τραγουδιστής εθεάθη να γυρίζει ορισμένες εντυπωσιακές σκηνές στην Ιταλία, πιθανώς για τις ανάγκες της οπτικοποίησης κάποιου τραγουδιού από το τελευταίο άλμπουμ του, «Fine Line».

Στις φωτογραφίες που έφερε στην επιφάνεια το ΤΜΖ, βλέπουμε τον Harry Style να οδηγεί μία vintage Alfa Romeo, αλλά και ένα ταχύπλοο σκάφος, με το οποίο σκίζει τα κύματα της περίφημης Ακτής Amalfi στην επαρχία του Σαλέρνο στη νότια Ιταλία.

Να σημειωθεί ότι η Ακτή του Amalfi είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός τόσο για την περιοχή όσο και για την Ιταλία, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες ετησίως. Το 1997 ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ο 26χρονος τραγουδίστριες εμφανίζεται με το ίδιο ντύσιμο σε όλες τις φωτογραφίες, ένα καφέ παντελόνι με καρό μοτίβα και ένα λευκό πουκάμισο με ρίγες.

Εκτός από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το TMZ, μία χρήστης του Twitter ανάρτησε στο λογαριασμό της ένα βίντεο από την ώρα της δράσης, με τον Harry Styles να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι της Alfa Romeo στους δρόμους της νότιας Ιταλίας και να προπορεύεται ένα κάμπριο αυτοκίνητο στο οποίο είχε τοποθετηθεί η κάμερα.

GUARDATELO HELP pic.twitter.com/S5XHA7D6VY

— saraᴰᵂᴰ | a little ia cause of school (@notearscherry) September 22, 2020