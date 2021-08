Ο FINNEAS παρουσιάζει το νέο τραγούδι «A Concert Six Months From Now»

Το τραγούδι αποτελεί προπομπό του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του FINNEAS.

Ο βραβευμένος με οχτώ Grammy μουσικός, τραγουδοποιός και παραγωγός FINNEAS παρουσιάζει το νέο τραγούδι «A Concert Six Months From Now», το οποίο θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «Optimist», που θα κυκλοφορήσει από την Interscope Records / Universal Music στις 15 Οκτωβρίου.

Παράλληλα αποκαλύπτεται το επίσημο μουσικό βίντεο για το single που γυρίστηκε με τη σκηνοθεσία του Sam Bennett στο εμβληματικό «Hollywood Bowl» του Λος Άντζελες.

Μαζί με το νέο τραγούδι έρχεται η συναρπαστική είδηση ​​ότι ο FINNEAS θα κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ του ως σόλο καλλιτέχνης στις 15 Οκτωβρίου, έχοντας πρόσφατα υπογράψει συμβόλαιο με την Interscope Records.

Το άλμπουμ «Optimist», το οποίο είναι διαθέσιμο για pre-save εδώ, περιλαμβάνει 12 ολοκαίνουργια κομμάτια καθώς και το προηγούμενο single «What They’ll Say About Us», τη συγκλονιστική μπαλάντα που έγραψε ο FINNEAS εν μέσω του lockdown ως ία συγκινητική αφιέρωση στην ανθρώπινη δύναμη και στη σύνδεση όταν αντιμετωπίζουμε τα δεινά της ζωής.

Νωρίτερα φέτος ο FINNEAS έλαβε δύο επιπλέον βραβεία Grammy με την αδελφή του Billie Eilish για το τραγούδι «Everything I Wanted» (Ηχογράφηση της Χρονιάς), καθώς και για το Καλύτερο Τραγούδι για Οπτικά Μέσα με το «No Time To Die» για την ομώνυμη ταινία του James Bond, δύο τραγούδια σε δική του παραγωγή.

Το άλμπουμ «Optimist» διαδέχεται για τον FINNEAS την κυκλοφορία του πρώτου του EP, με τίτλο «Blood Harmony» το 2019 και της deluxe έκδοσής του που ακολούθησε το 2020. Με τον FINNEAS να έχει γράψει και να έχει κάνει την παραγωγή εξ ολοκλήρου, αυτή η συλλογή των οκτώ τραγουδιών αποτελεί παράδειγμα των δεξιοτήτων του ως τραγουδοποιού, παραγωγού και αφηγητή ιστοριών.

Το 2020 ο FINNEAS απέσπασε τον εντυπωσιακό αριθμό των έξι βραβείων Grammy μέσα μία βραδιά, συμπεριλαμβανομένου των βραβείων για τον Παραγωγό της Χρονιάς στη Μη Κλασική κατηγορία, Καλύτερο Engineered Άλμπουμ (Μη Κλασικό), καθώς και για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς με την αδελφή του Billie Eilish για το πρωτοποριακό ντεμπούτο της με το «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» και το hit single «Bad Guy».

Η χαρακτηριστική παραγωγή του FINNEAS ακούγεται επίσης σε πρόσφατα τραγούδια των Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gomez, Camila Cabello, Tove Lo, Ben Platt και σε όλο το μήκος του νέου άλμπουμ «Happier Than Ever» της Billie Eilish.