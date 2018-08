Σαν βόμβα από «Kamikaze» έσκασε απροειδοποίητα το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του Eminem.

Ο Eminem δεν εφησυχάζει και αιφνιδιάζει το κοινό του, παρουσιάζοντας χωρίς προειδοποίηση ένα νέο άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Kamikaze» και κυκλοφορεί από τις Aftermath Entertainment, Shady Records και Interscope Records / Universal Music, οκτώμισι μήνες μετά την τελευταία δισκογραφική δουλειά του.

Ο δίσκος «Revival» έγινε πραγματικότητα το Δεκέμβριο του 2017 και αποτέλεσε το όγδοο συνεχόμενο άλμπουμ του «Slim Shady» που ανεβαίνει στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard 200», επίτευγμα που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος καλλιτέχνης στα χρονικά.

Ένα από τα τραγούδια του «Revival» που ξεχώρισαν και αγκαλιάστηκαν ήταν η συνεργασία του Eminem με τον Ed Sheeran στο «River», το οποίο έχει διανύσει 18 εβδομάδες στο Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα και συνεχίζει.

Το νέο άλμπουμ «Kamikaze» περιέχει 13 τραγούδια και συνεργασίες με τους Royce da 5′ 9″, Jessie Reyez, Joyner Lucas, ενώ συμπεριλαμβάνεται και το καινούργιο τραγούδι του Eminem για την επερχόμενη κινηματογραφική ταινία υπερηρώων «Venom» της Marvel.

Το εξώφυλλο του «Kamikaze» παραπέμπει στον παρθενικό δίσκο των Beastie Boys, το «Licensed To Ill» που κυκλοφόρησε το 1986.

«Τους τελευταίους μήνες, όλοι μου λένε τι σκέφτονται για εμένα», σχολιάζει ο 45χρονος ράπερ. «Ίσως είναι ώρα να τους πω εγώ τι σκέφτομαι για εκείνους», λέει για το θεματικό άξονα του δέκατου άλμπουμ του.

Ο Marshall Mathers πραγματοποιεί στο «Kamikaze» το δικό του show, θυμίζοντας το βραβευμένο με Grammy και διαμαντένιο άλμπουμ «The Eminem Show» (2002).

Αποδεικνύοντας ότι η δεξιοτεχνία του ως ράπερ παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και θυμίζοντας ότι αποτελεί μία από τις καλύτερες μορφές στην ιστορία του hip-hop, ο Eminem απευθύνει με το «Kamikaze» την πρόκληση σε όλους τους αντιπάλους και τους επικριτές του, να διαλέξουν οριστικά την πλευρά με την οποία θα ταχθούν.

Την παραγωγή του άλμπουμ έχουν φροντίσει από κοινού ο Dr. Dre και ο Eminem.



Οι τίτλοι των τραγουδιών

1. The Ringer

2. Greatest

3. Lucky You (feat. Joyner Lucas)

4. Paul (Skit) – Paul Rosenberg

5. Normal

6. Em Calls Paul (Skit)

7. Stepping Stone

8. Not Alike (feat. Royce da 5’9″)

9. Fall

10. Kamikaze

11. Nice Guy (feat. Jessie Reyez)

12. Good Guy (feat. Jessie Reyez)

13. Venom (Music From the Motion Picture)