Ο Eminem εξηγεί γιατί δεν υπάρχει «καλύτερος ράπερ όλων των εποχών»

Ο Eminem εξηγεί γιατί η συζήτηση για τον μεγαλύτερο ράπερ όλων των εποχών δεν είναι τόσο απλή.

Ο αστέρας της hip-hop μουσικής μίλησε με τον Zane Lowe του Apple Music μερικές ημέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ – έκπληξη «Music To Be Murdered By – Side B».

Όταν η συζήτηση έφτασε στους μεγαλύτερους ράπερ όλων των εποχών, ο Slim Shady υποστήριξε ότι η hip-hop μουσική έχει υποστεί πάρα πολλές εξελίξεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου, δεν είναι εύκολο να αναδειχθεί κάποιος ράπερ ο καλύτερος όλων των εποχών.

«Η hip-hop έχει περάσει πάρα πολλές διαφορετικές μεταβάσεις για να είναι πραγματικά κάποιος ο καλύτερος ράπερ όλων των εποχών. Έχει εξελιχθεί. Τώρα κάνουν πράγματα με τα flows που ποτέ δεν θα μπορούσα να τα δω να συμβαίνουν», δήλωσε ο Eminem στον Zane Lowe αναγνωρίζοντας ως πρωτοπόρο ράπερ τον Rakim.

«Αλλά την ίδια στιγμή, οι ράπερ από εκείνη την εποχή σημαίνουν πολλά περισσότερα για εκείνη την εποχή, ακριβώς επειδή υπήρχαν τόσοι πολλοί καινοτόμοι και υπήρχαν τόσοι πολλοί ράπερ», συνέχισε.

Ο Eminem θυμήθηκε στη συνέχεια τη «χρυσή εποχή του hip-hop», όπως την αποκάλεσε ο ίδιος.

«Δεν το είχες ξανακούσει ποτέ. Ξέρω ότι είδα και άκουσα πολλούς ανθρώπους να λένε ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι. Ξέρεις τι λέω; Ότι δεν θα διαρκούσε ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είμαστε 40, 50 χρόνια αργότερα; Είναι τρελό. Και είναι η μεγαλύτερη μουσική. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το μεγαλύτερο είδος», σχολίασε για τη hip-hop.

Ο Eminem ανέφερε επίσης ότι μερικοί από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο είναι οι Lil Wayne, J. Cole, Kendrick Lamar και Joyner Lucas, ενώ αγαπημένοι του από τη χρυσή εποχή είναι οι Tupac, Rakim και KRS-One.