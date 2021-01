Ο Eminem έπρεπε να «ξαναμάθει» πώς να κάνει ραπ μετά τον εθισμό του στις ουσίες

«Υπήρχε μια φάση που περνούσα», εξομολογείται ο Eminem.

Τον Απρίλιο του 2020 ο Eminem γιόρτασε δώδεκα χρόνια νηφαλιότητας από τις ουσίες.

Ο ράπερ είχε εθιστεί στα συνταγογραφούμενα χάπια για κάποιο χρονικό διάστημα και τελικά ξεπέρασε τον εθισμό όταν παρακολούθησε πρόγραμμα απεξάρτησης το 2008. Στη συνέχεια, υπήρχε μια περίοδος όπου έπρεπε να μάθει πώς να ζει χωρίς να κυλήσει ξανά στον εθισμό του. Και όπως ανέφερε πρόσφατα, αυτό σήμαινε επίσης ότι έπρεπε να μάθει πώς να ραπάρει νηφάλιος.

Ο Eminem αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Gray Rizzy του SiriusXM.

Στο τραγούδι «Zeus» από το νέο άλμπουμ του «Music To Be Murdered By – Side B», ο Slim Shady απολογείται δημόσια στη Rihanna επειδή μέσα από ένα ακυκλοφόρητο single με τίτλο «Things Get Worse» από την εποχή του «Relapse» (2009), άγγιξε το ευαίσθητο ζήτημα της κακοποίησης της τραγουδίστριας από τον Chris Brown.

Ωστόσο, ο Eminem υποστηρίζει ότι δεν θυμάται καθόλου να ηχογραφεί το αμφιλεγόμενο τραγούδι που διέρρευσε στο διαδίκτυο, καθώς εκείνη την περίοδο έπρεπε να μάθει ξανά πώς να κάνει ρίμες.

«Οι ρίμες δεν μου φαίνονταν καθόλου γνώριμες. Πιάστηκα απροετοίμαστος. Αναρωτήθηκα “τι στο καλό, εγώ το είπα αυτό;”. Και αυτό ήταν κατά τα πρώτα στάδια του δίσκου “Relapse”, τον οποίο ετοίμαζα τότε. Λοιπόν, ξέρεις, έχουν περάσει δέκα και πλέον χρόνια, αλλά δεν δικαιολογείται. Το είπα και ήταν λάθος να το πω, ήταν ηλίθιο», παραδέχτηκε.

«Πολλές φορές, ειδικά με το “Relapse”, όταν άρχισα να μαθαίνω πώς να ραπάρω ξανά, λόγω της φάσης με τις ουσίες που πέρασα και έπρεπε να μάθω πολλά πράγματα, ένα από τα πράγματα που έλεγα, λοιπόν, ήταν: αν κάνει ρίμα, πες το», συνέχισε.

«Νομίζω ότι είμαι σε θέση να κοιτάξω πίσω, αυτό δεν είναι καν δικαιολογία, αλλά απλά λέω ότι υπήρχε μια φάση που περνούσα με το δίσκο του “Relapse”», υποστήριξε ο Eminem.