Ο ράπερ από το Ντιτρόιτ τραγούδησε τα «Walk On Water», «Stan» και «Love The Way You Lie», ενώ το show είχε και άλλες εκπλήξεις.

Ο Eminem μετά τη πρόσφατη συνεργασία του με τη Beyoncé στο νέο single «Walk on Water» που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και την πρώτη live performance του τραγουδιού στα MTV EMA στο Λονδίνο, κάνει στάση στο Saturday Night Live, όπου και μας χαρίζει ένα υπέροχο medley.

Ο Marshall Mathers εμφανίστηκε ως καλεσμένος του show με τον Chance The Rapper στον ρόλο του οικοδεσπότη.

Στην έβδομη εμφάνισή του στο SNL, ο Eminem, συνοδευόμενος από μια ορχήστρα, τραγούδησε μια live version του «Walk On Water» προτού περάσει στο «Stan» και το «Love The Way You Lie». Η Skylar Grey, που βοήθησε στο να γραφτεί το «Walk On Water», βρέθηκε μαζί του στη σκηνή.

Αλλά ο Chance και ο Eminem δεν ήταν οι μόνοι ράπερ που εμφανίστηκαν στο τελευταίο επεισόδιο του SNL. Οι Common και Questlove έκαναν ένα cameo κατά τη διάρκεια ενός αστείου σκίτσου για την ιστορία της ραπ.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Chance The Rapper παρουσίασε επίσης ένα άλλο σκετς, έναν R&B νούμερο εμπνευσμένο από τους Boys II Men, να επιστρέψει ο Μπαράκ Ομπάμα.