Ο Elton John συναντά τους Dua Lipa, Miley Cyrus, Lil Nas X, Nicki Minaj και άλλους στην «απόλυτη» κλήση μέσω Zoom

Ο Elton John γιόρτασε την επιτυχία του άλμπουμ του «The Lockdown Sessions» με την «απόλυτη» κλήση μέσω Zoom.

Ο Elton John και οι καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε στο επιτυχημένο άλμπουμ του «The Lockdown Sessions», που κατέκτησε το No. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, συναντήθηκαν ξανά μέσω Zoom για ένα υπέροχα ζεστό και γιορτινό βίντεο.

Το βίντεο είναι γεμάτο με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχουν έρθει να χαρακτηρίσουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε όλοι μας τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι ο κατάλληλος τρόπος για να γιορτάσει ο Elton John ένα έργο τόσο μοναδικό όσο το «The Lockdown Sessions».

Επίσης, είναι ένας εορτασμός του τρόπου με τον οποίο το Zoom επέτρεψε στους ανθρώπους να συνεχίσουν να εργάζονται, να αλληλεπιδρούν και να δημιουργούν μουσική στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Στο βίντεο εμφανίζονται όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο «The Lockdown Sessions».

Μεταξύ αυτών σύγχρονοι πρωτοπόροι όπως η Miley Cyrus, ο Lil Nas X, η Dua Lipa, η Nicki Minaj, ο Charlie Puth, ο Young Thug και η Rina Sawayama, καθώς και θρύλοι της μουσικής όπως η Stevie Nicks, ο Stevie Wonder, η Brandi Carlile και ο Damon Albarn. Ο Eddie Vedder των Pearl Jam κάνει επίσης την εμφάνισή του, παρουσιάζοντας ένα έργο τέχνης με τον Elton John «να κυριαρχεί στον κόσμο» που σχεδίασε ο John Entwistle των The Who.

«Αν υπάρχει κάτι που θα κάνει τη διαφορά στον κόσμο, σε συνδυασμό με την αγάπη, είναι η μουσική», δήλωσε ο Stevie Wonder κατά τη διάρκεια της κλήσης. «Το κάνουμε από την καρδιά μας, το κάνουμε από τις εμπειρίες μας και μοιραζόμαστε αυτά τα συναισθήματα με εσάς, τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Παρακολουθήστε το βίντεο μέχρι το τέλος για μία εορταστική εμφάνιση από έναν πολύ ξεχωριστό καλεσμένο, τον Ed Sheeran, ο οποίος συνεργάστηκε με το Elton John στο νέο χριστουγεννιάτικο singles «Merry Christmas».

Το «The Lockdown Sessions» είναι ένα άλμπουμ αποτελούμενο από συνεργασίες που ηχογραφήθηκαν εξ αποστάσεως τους τελευταίους 18 μήνες και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο από την EMI Records / Universal Music, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο κριτικών και πωλήσεων.

Το «The Lockdown Sessions» ανέβηκε κατευθείαν στην πρώτη θέση του βρετανικού albums chart και έγινε το όγδοο άλμπουμ του Elton John που κατακτά την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης, περιλαμβάνει το παγκόσμιο hit single «Cold Heart (PNAU Remix)» με την Dua Lipa, το οποίο κυριάρχησε στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Χάρη στην επιτυχία του «Cold Heart», ο Elton John έγινε ο μοναδικός σόλο καλλιτέχνης στην ιστορία των βρετανικών charts που έχει καταφέρει να βρεθεί στο Top 10 της κατάταξης των singles σε έξι διαφορετικές δεκαετίες.