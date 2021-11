Ο Elton John κυκλοφορεί τη δική του σειρά γυαλιών

Μια συλλογή που καλύπτει όλη την καριέρα του Elton John .

Ο Elton John κυκλοφορεί την πρώτη του σειρά γυαλιών.

Ο τραγουδιστής του «I’m Still Standing», ο οποίος έχει ένα μεγάλο απόθεμα από εντυπωσιακά γυαλιά καθώς έχει συγκεντρώσει χιλιάδες σκελετούς σε όλα τα σχήματα και μεγέθη τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, συνεργάστηκε με το Sam’s Club και τη Walmart για μια συλλογή που καλύπτει όλη την καριέρα του.

Ένα ζευγάρι ονομάζεται «Rocketman», ένας φόρος τιμής στη μεγάλη επιτυχία του 1972 και την ομώνυμη βιογραφική ταινία, ενώ ένα άλλο ζευγάρι ονομάζεται «Prodigy», ως φόρος τιμής στο γεγονός ότι ο Elton John ήταν παιδί – θαύμα στο πιάνο.

Κάθε ζευγάρι φέρει πάνω του το γράμμα «E» και οι τιμές των σκελετών κυμαίνονται μεταξύ 95 και 100 δολαρίων.

Η εκτεταμένη σειρά χωρίζεται σε τέσσερις συλλογές: The Foundations Collection, The Formative Years, The Working Musician και The Master Collection.

Ο 74χρονος θρύλος της μουσικής δήλωσε: «Η σειρά “Elton John Eyewear” γιορτάζει την αυτοπεποίθηση, την έκφραση του εαυτού και την αυθεντικότητα. Η σειρά έχει σχεδιαστεί για να έχει κάτι για όλους, ώστε ανεξάρτητα από το ποιος είσαι, να μπορείς πάντα να δείχνεις ο εαυτός σου. Δεν αφορά μόνο τα γυαλιά, αφορά την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους».

Επιπλέον, η Walmart ανακοίνωσε ότι θα δωρίζει ετησίως τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια από τις πωλήσεις των γυαλιών στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του Elton John για το AIDS.

Η Janey Whiteside, εκτελεστική αντιπρόεδρος και επικεφαλής πελατών της Walmart, είπε στο WWD: «Οι πελάτες και τα μέλη μας θα λατρέψουν αυτή τη συλλογή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τιμούμε τη δημιουργικότητα και το εμβληματικό στιλ του Elton John, λανσάροντας μια διασκεδαστική, μοντέρνα συλλογή γυαλιών που θα βοηθήσει τους πελάτες να νιώσουν καλύτερα, και όλα αυτά σε καθημερινή χαμηλή τιμή».

«Συν τοις άλλοις, είμαστε υπερήφανοι που αναδεικνύουμε το έργο του Ιδρύματος “Elton John για το AIDS” και δωρίζουμε ένα μέρος των πωλήσεων στη σημαντική αποστολή του», πρόσθεσε.

Ο Elton John αποκάλυψε πρόσφατα ότι εξακολουθεί να έχει πολλά από τα ζευγάρια φακών που έχει φορέσει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων γυαλιών του με υπερμεγέθεις φακούς σε σχήμα αστεριών.

Ωστόσο, του είναι αδύνατο να διαλέξει το αγαπημένο του ζευγάρι.

«Έχω τόσα πολλά ζευγάρια που μπορώ να επιλέξω ένα ανάλογα με τη διάθεση που έχω. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τόσα πολλά για να διαλέξω. Δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να είναι χιλιάδες. Συλλέγω από το 1970 όταν άρχισα να φοράω τα γυαλιά – αστέρια και όλα τα τρελά γυαλιά και έχω ακόμα τα περισσότερα από αυτά», είπε στο «LADbible».