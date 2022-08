Ο Elton John ήταν «βάναυσα ειλικρινής» με τον Charlie Puth: «Μου είπε ότι η μουσική μου ήταν χάλια»

«Μου είπε ότι η μουσική που κυκλοφόρησα το 2019 ήταν χάλια και συμφωνώ μαζί του», λέει ο Charlie Puth.

Ο Charlie Puth είναι υπερήφανος που είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Elton John, ωστόσο αποκάλυψε ότι ο Άγγλος βετεράνος της pop είχε ασκήσει σκληρή κριτική στη μουσική του πριν ξεκινήσουν να δουλεύουν μαζί.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην τηλεοπτική εκπομπή «The Kelly Clarkson Show», ο Charlie Puth εξήγησε πώς προέκυψε η συμμετοχή στο τραγούδι «After All» του άλμπουμ «The Lockdown Sessions» του Elton John και μοιράστηκε την άποψη που είχε ο εμβληματικός καλλιτέχνης για την ποιότητα των προηγούμενων τραγουδιών του.

«Ο Elton μου έστειλε τη διεύθυνσή του όταν είπε για πρώτη φορά ότι ήθελε να δουλέψει μαζί μου, το οποίο ήταν υπέροχο. Ήταν βάναυσα ειλικρινής μαζί μου. Μου είπε ότι η μουσική που κυκλοφόρησα το 2019 ήταν χάλια και συμφωνώ μαζί του. Δεν ήταν καλή», περιέγραψε.

Ο Charlie Puth δεν στεναχωρήθηκε από την άποψη του Elton John.

«Βασικά είπε ότι θα μπορούσα να κάνω πολύ καλύτερη μουσική και είπε ότι πρέπει να την δημιουργήσω μόνος μου, όπως κάνω πάντα. Είπα: “Ουάου, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που μου το είπε αυτό”, αλλά σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο πράγμα όταν το είπε», πρόσθεσε.

Σε μία άλλη συνέντευξη που έδωσε στο PopCulture, ο Charlie Puth σχολίασε ότι η συνεργασία με τον Elton John ήταν μια ταπεινή και «σουρεαλιστική εμπειρία».

Μία από τις κινήσεις που έκανε ο Elton John κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του ήταν να συνομιλήσει με τους γονείς του Charlie Puth και να τους παρουσιάσει τη διαδικασία που ακολουθεί για να γράψει τα τραγούδια του, με τον 30χρονο τραγουδιστή να σημειώνει ότι οι γονείς του έμειναν «άναυδοι».

«Κάπως έτσι κάθισε και κάλεσε τους γονείς μου να έρθουν μέσα και άρχισε να μιλάει για το πώς έγραψε το “Tiny Dancer”. Ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία. Αλλά ένιωσα ότι μιλούσα με έναν ακόμη συνάδελφο μουσικό. Καθόλου τρομακτικό», σχολίασε.

Μία άλλη ιστορία που διηγήθηκε ο Elton John αφορούσε το πώς γεννήθηκε το «Don’t Let the Sun Go Down On Me». Ο Charlie Puth θυμήθηκε ότι ο Βρετανός τραγουδιστής πήρε στα χέρια του ένα ποίημα και ότι μπόρεσε να «δει τη μουσική να βγαίνει από τις λέξεις».

«Μου το έδειξε αυτό όταν κάθισε στα πλήκτρα, σε αυτά τα πλήκτρα που έχω εδώ πέρα», πρόσθεσε ο Charlie Puth και αποκάλυψε ότι ο Elton John του έδωσε μετά τη συνεργασία τους το αρμόνιό του.