Ο Elon Musk ίσως κάνει το δικό του underground rave event

Ο Elon Musk είναι γεμάτος ιδέες δισεκατομμυρίων δολαρίων – και η επόμενη επιχειρηματική του δραστηριότητα μπορεί να είναι ένα underground rave event.

Ο ιδρυτής της SpaceX και συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, που ασχολείται επίσης με πληθώρα άλλων επιχειρήσεων, ζητά από τους 32 εκατομμύρια followers του στο Twitter αν πιστεύουν ότι πρέπει να ξεκινήσει ένα «mega rave cave» όπως το ονόμασε. Η δομή θα είναι κάνω από το εργοστάσιο της Tesla στο Βερολίνο.

Ο Elon όχι μόνο διαφημίζει αυτή τη «μεγάλη rave σπηλιά», αλλά διευκρινίζει πως θα έχει ένα «επικό ηχητικό σύστημα» και «woofers το μέγεθος ενός αυτοκινήτου».

Όλα αυτά τα είπε αφού έκραξε Coachella Music & Arts Festival, το οποίο μόλις αναβλήθηκε, πιθανόν για τον Οκτώβριο, λόγω της επιδημίας του κορωνοΪού. Μάλιστα πρότεινε το Coachella «να αναβληθεί μέχρι να σταματήσει να είναι βλακεία».

Ο Elon ξεκίνησε μια σχετική δημοσκόπηση για την ιδέα του, η οποία είχε πάνω από 750.000 συμμετέχοντες (90,2% ψήφισε ναι, 9,8% όχι). Με αυτό το αποτέλεσμα είναι πιθανόν το «mega rave cave» να γίνει πραγματικότητα. Εσάς πως σας φαίνεται η ιδέα του;

With an epic sound system & woofers the size of a car — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Coachella should postpone itself until it stops sucking — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020