Ένας εκπρόσωπος της Warner / Chappell, της εταιρίας των Radiohead, εξέδωσε μια δήλωση σχετικά με την αγωγή που η μπάντα είχε προετοιμάσει εναντίον της Lana Del Rey, κατηγορούμενη για αντιγραφή του «Creep» στο «Get Free», τραγούδι από το τελευταίο της άλμπουμ Lust for Life.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018