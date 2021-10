Ο Ed Sheeran θα πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως τις προγραμματισμένες εμφανίσεις για την προώθηση του νέου άλμπουμ του.

Ο Ed Sheeran βρέθηκε θετικός στον COVID-19.

Ο 30χρονος Άγγλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός ανακοίνωσε την Κυριακή μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι έχει μπει σε καραντίνα και ότι θα συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις και να πραγματοποιεί εμφανίσεις από το σπίτι του.

Αυτήν την εβδομάδα ο Ed Sheeran θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του με τίτλο «=» (Equals).

«Γεια σας παιδιά. Γρήγορη ενημέρωση για να σας πω ότι δυστυχώς βρέθηκα θετικός στον COVID, οπότε πλέον είμαι σε απομόνωση και ακολουθώ τις κυβερνητικές οδηγίες», έγραψε στο Instagram.

Αν και ο Sheeran δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή του, φαίνεται ότι είτε είναι ασυμπτωματικός είτε εμφανίζει ήπια συμπτώματα, καθώς σκοπεύει να συνεχίσει να προωθεί το νέο άλμπουμ του εξ αποστάσεως.

«Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ πλέον να παρευρεθώ αυτοπροσώπως στις υποχρεώσεις μου προς το παρόν, οπότε θα κάνω όσες περισσότερες από τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις/εμφανίσεις μου μπορώ από το σπίτι μου», εξήγησε.

«Ζητώ συγγνώμη από όποιον έχω απογοητεύσει. Να είστε όλοι ασφαλείς», κατέληξε.

Το βράδυ του Σαββάτου, ανακοινώθηκε ότι ο Ed Sheeran θα εμφανιστεί στις 6 Νοεμβρίου στη δημοφιλή αμερικανική εκπομπή «Saturday Night Live», σε ένα επεισόδιο που θα παρουσιάσει ο ηθοποιός Kieran Culkin.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο τραγουδιστής θα χρειαστεί να ακυρώσει την τρίτη εμφάνισης της καριέρας του στο «Saturday Night Live».

Ο Ed Sheeran δεν διευκρίνισε στο μήνυμά του προς τους θαυμαστές του αν έχει προσβληθεί από τον COVID-19 κάποιο άλλο από τα μέλη της οικογένειάς του. Τον Σεπτέμβριο του 2020, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του Cherry Seaborn ανακοίνωσαν τον ερχομό της κόρης τους, Lyra Antarctica.

Στις 12 Οκτωβρίου, ο Ed Sheeran ανέβηκε στη σκηνή στη συναυλία των Coldplay στο «The O2 Arena» του Λονδίνου για τον εορτασμό της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ τους «Music Of The Spheres» και τραγούδησε μαζί τους το κλασικό τραγούδι τους «Fix You» και τη δική του επιτυχία «Shape Of You».