Ο Ed Sheeran θα κυκλοφορήσει σύντομα «κάτι αναπάντεχο»

Ο Ed Sheeran πρόκειται να κυκλοφορήσει πολύ σύντομα «κάτι αναπάντεχο».

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «The Project NZ» για την περιοδεία που θα πραγματοποιήσει στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία το 2023, ο τραγουδοποιός εξήγησε το σκεπτικό πίσω από το γεγονός ότι δίνει στα άλμπουμ του ονόματα μαθηματικών συμβόλων.

«Έλεγα: “Δεν θέλω πραγματικά να γίνω πρότυπο”», δήλωσε ο Ed Sheeran.

«Οπότε είχα κατά κάποιο τρόπο βρει έναν τρόπο [να το κάνω] με χρώματα και σύμβολα. Έλεγα: “Θα ήθελα πολύ να φτάσω σε ένα σημείο που να υπάρχει μια πινακίδα μόνο με κόκκινο χρώμα και το σύμβολο του ίσον […] και οι άνθρωποι να λένε: “Ω, ο Ed βγάζει νέο άλμπουμ”», συνέχισε.

Στη συνέχεια, ο Ed Sheeran ρωτήθηκε αν πρόκειται να αλλάξει το μακροχρόνιο μοτίβο για τον επόμενο δίσκο του ή αν το «-» (Minus) θα είναι ο τίτλος του διαδόχου του «=» (Equals), που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο.

«Δεν θα είναι αυτός ο επόμενος δίσκος που θα κυκλοφορήσω», απάντησε.

«Έχω κάτι άλλο που είναι λίγο πιο αναπάντεχο. Το πρώτο κομμάτι του θα κυκλοφορήσει σε δέκα ημέρες. Δεν νομίζω όμως ότι θα γίνει μεγάλη επιτυχία στη Νέα Ζηλανδία, πρέπει να είμαι ειλικρινής», εξήγησε.

«Θα γίνει μεγάλη επιτυχία, κάπου αλλού. Όταν το ακούσετε, θα καταλάβετε», πρόσθεσε.

Get ready Aotearoa, because one of the biggest pop stars around is heading to our shores.

And he's here to tell us all about it – It's @edsheeran pic.twitter.com/drQeHpA2bn

— The Project NZ (@TheProject_NZ) March 16, 2022