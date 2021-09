Ο Ed Sheeran ανακοινώνει το νέο single «Shivers»

Το «Shivers» θα ήταν το πρώτο single από το νέο άλμπουμ του Ed Sheeran, ωστόσο επικράτησε το «Bad Habits».

O Ed Sheeran είναι έτοιμος να μοιραστεί με το κοινό το επόμενο single από το νέο άλμπουμ του, «=» (Equals).

Ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός χρησιμοποίησε τις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακοινώσει ότι το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ του έχει τον τίτλο «Shivers» (Ρίγη).

«“Shivers”. Το δεύτερο single από το τέταρτο studio album μου κυκλοφορεί την ερχόμενη Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου», έγραψε ο Ed Sheeran στο Twitter, δημοσιεύοντας ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων που δείχνει μια αστραφτερή κίτρινη πεταλούδα να κουνάει αργά τα φτερά της.

Το βίντεο περιέχει επίσης ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από το «Shivers», στο οποίο ο Sheeran τραγουδά «I took an arrow to the —» πριν το βίντεο κοπεί.

Ο Ed Sheeran εξήγησε ακόμη με μία ανάρτησή του στο Instagram πώς γεννήθηκε το τραγούδι και αποκάλυψε επιπλέον ότι το «Shivers» επρόκειτο να γίνει το κύριο single του επερχόμενου άλμπουμ του αντί του «Bad Habits», το οποίο έχει συμπληρώσει 10 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και παραμένει για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι αμέσως μόλις τελείωσε η περιοδεία του Divide σε ένα ενοικιαζόμενο αγρόκτημα στο Σάφολκ, όπου είχαμε στήσει ένα στούντιο για μερικές εβδομάδες για να δούμε τι θα γίνει», περιγράφει ο τραγουδιστής.

«Γράφτηκε μέσα σε τρεις ημέρες, το οποίο είναι πολύ σπάνιο για μένα, αλλά θεώρησα ότι ήταν πολύ ιδιαίτερο τραγούδι για να πάει στραβά. Αρχικά προοριζόταν να είναι το πρώτο single (του άλμπουμ), αλλά δεν φανταζόμουν έναν κόσμο όπου το “Bad Habits” θα υπήρχε αν δεν κυκλοφορούσε το καλοκαίρι», εξηγεί.

«Το “Shivers” έμοιαζε πάντα πιο φθινοπωρινό τραγούδι. Ελπίζω να σας αρέσει, το λατρεύω. Το βίντεο είναι τρελό, αλλά θα το δείτε», καταλήγει.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο άλμπουμ «=» (Equals) του Ed Sheeran θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music στις 29 Οκτωβρίου.