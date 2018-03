Ο Diplo αποκαλύπτει το Tracklist για το επερχόμενο EP «California»

Πριν από δύο μέρες, μάθαμε ότι ο Diplo θα φιλοξενήσει το δικό του SiriusXM channel, το οποίο θα ξεκινήσει στις 22 Μαρτίου. Αυτό είναι υπέροχα νέα, αλλά έχουμε και άλλα που είναι ακόμα καλύτερα.

Ο παγκοσμίου φήμης παραγωγός ανακοίνωσε την πρώτη του solo κυκλοφορία σε 5 χρόνια. Το «California», το ολοκαίνουργιο του EP, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 23 Μαρτίου και περιέχει συνεργασίες από τους DRAM, MØ, Lil Yatchy και Goldlink.

Ο Diplo αποκάλυψε το Tracklist για το πολυαναμενόμενο EP στο Twitter. Το EP με 6 κομμάτια θα περιλαμβάνει τρία επιπλέον featuring με τους Desiigner, Trippie Redd, and Lil Xan.

But this song I have called “Colorblind” with diplo is my favorite song

— LIL XAN (@lilxanfuhyobih) March 1, 2018