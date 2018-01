Ο David Guetta και ο Martin Garrix μας χάρισαν ήδη μια μεγάλη συνεργασία το 2017 με το «So Far Away», αλλά λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του, μας ήρθε η είδηση για μια νέα συνεργασία που περιελάμβανε και τον Brooks.

Τώρα, ο David Guetta στο ευρωπαϊκό σκέλος της τρέχουσας περιοδείας του, έπαιξε μια νέα έκδοση από το κομμάτι που φημολογείται ότι λέγεται «Like I Do».

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λεπτομέρειες για την ημερομηνία κυκλοφορίας του επερχόμενου single, αλλά πιστεύουμε πως δεν θα αργήσει πολύ. Ακούστε το teaser παρακάτω.

David Guetta has been playing a new version of 'Like I Do' ( collaboration w/ Martin Garrix & Brooks ft. Stargate ) at his Arena Tour in Europe. Check this out!

The track will officially release this February via STMPD.

Video by @MistarzKamil pic.twitter.com/nnV6kyZEJT

— MARTIN GARRIX HUB (@MartinGarrixHub) January 28, 2018