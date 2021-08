Ο DaBaby απολογείται για το ομοφοβικό ξέσπασμά του μετά την απομάκρυνσή του από πλήθος φεστιβάλ

Ο DaBaby ζητά για ακόμη μια φορά συγγνώμη για τα απαράδεκτά σχόλιά του σχετικά με τους LGBTQ και τον ιό HIV.

Ο 29χρονος ράπερ, ο οποίος κατηγορήθηκε για παραπληροφόρηση σχετικά τον HIV από τα μέλη της LGBTQ κοινότητας κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο φεστιβάλ «Rolling Loud», ζήτησε συγγνώμη αμέσως μετά την απομάκρυνσή του από το πρόγραμμα των φεστιβάλ «Lollapalooza», «Governor’s Ball» και «Day N Vegas».

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κινούνται τόσο γρήγορα που οι άνθρωποι θέλουν να σε κατεδαφίσουν προτού ακόμη πάρεις την ευκαιρία να εξελιχθείς, να εκπαιδευτείς και να μάθεις από τα λάθη σου, αναφέρεται στην ανακοίνωση του DaBaby.

«Ως άνθρωπος που έπρεπε να προοδεύσει στη ζωή του υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, είναι δύσκολο να γνωρίζω ότι έχω ανθρώπους για τους οποίους γνωρίζω ότι μου αντιτίθενται δημόσια, γνωρίζοντας ότι αυτό που χρειαζόμουν ήταν εκπαίδευση σε αυτά τα θέματα και καθοδήγηση», συνεχίζει ο ράπερ.

«Εκτιμώ τους πολλούς ανθρώπους που ήρθαν σε εμένα με καλοσύνη, που με προσέγγισαν ιδιωτικά για να προσφέρουν σοφία, εκπαίδευση και πόρους. Αυτό χρειαζόμουν και έγινε δεκτό», προσθέτει.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κοινότητα LGBTQ+ για τα σχόλιά μου που προκάλεσαν πόνο και αντιδράσεις. Και πάλι, ζητώ συγγνώμη για τα σχόλια παραπληροφόρησης που έκαναν σχετικά με τον ιό HIV/AIDS και γνωρίζω ότι η εκπαίδευση σε αυτό το θέμα είναι σημαντική», τονίζει.

«Αγάπη σε όλους. Ο Θεός να σας ευλογεί», κατέληξε ο DaBaby.

View this post on Instagram

Το Σαββατοκύριακο το «Lollapalooza» ανακοίνωσε ότι αφαιρεί τη συμμετοχή του 29χρονου ράπερ από το φεστιβάλ, καθώς η διοργάνωση «στηρίζεται στη διαφορετικότητα, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στο σεβασμό και στην αγάπη».

Στη συνέχεια τα φεστιβάλ «Governor’s Ball» και «Day N Vegas» δήλωσαν ότι απομακρύνουν με τη σειρά τους τον DaBaby από το πρόγραμμά τους, ενώ διακόπηκε επίσης η συνεργασία του DaBaby με το brand μόδας BoohooMan.

Παρά την απολογία του DaBaby, τρία ακόμη φεστιβάλ που πρόκειται να διεξαχθούν το φθινόπωρο προχώρησαν σε απομάκρυνση του ράπερ από το lineup. Το «Austin City Limits», το «iHeartRadio Festival» και το «Music Midtown Festivals» γνωστοποίησαν την απόφασή τους με μία σειρά από λιτές ανακοινώσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

DaBaby will no longer be performing at Austin City Limits Music Festival — lineup update coming soon. pic.twitter.com/jAYfdJFxJf

— ACL Festival (@aclfestival) August 3, 2021