Ο Chris Brown είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ που περιγράφει τη ζωή του και την καριέρα του, με τα πάνω και τα κάτω της, με τίτλο «Welcome To My Life», αλλα και νέο δίκσο.
Ετοιμαστείτε για νέο άλμπουμ αλλά και ντοκιμαντέρ από τον Chris Brown. Ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε στο Instagram ότι το νέο άλμπουμ, με τίτλο «Heartbreak On A Full Moon», καθώς και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του «Welcome To My Life», θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο το 2017.
Ο Chris αυτή την περίοδο είναι σε περιοδεία στην Αμερική με το «Party Tour» το οποίο πουλάει καλά, όπως καλή πορεία έχουν και τα singles «Party» και «Privacy».
Επίσης κυκλοφόρησε και το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, όπου εμφανίζονται οι Jennifer Lopez, Mary J. Blige, Rita Ora, Usher, DJ Khaled και ο Jamie Foxx. Το teaser ανατρέχει σε κάποιες στιγμές από την άρχη της της καριέρας του, το ντεμπούτο του στις σκηνές που τον εκτόξευσε στην κορυφή.
Μιλούν επίσης η μαμά του Chris και η θεία του. Στη συνέχεια, το περιστατικό με τη Rihanna το 2009. «Αισθάνθηκα σαν ένα γαμημένο τέρας», λέει ο Chris «Το μόνο που σκέφτηκα ήταν η αυτοκτονία». Το τρέιλερ ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ανάκαμψη του καλλιτέχνη που έχει καταφέρει προχωρήσει μπροστά, παρά τα λάθη του.
Chrisbrownofficial is a MASONIC pyramid americas puppet INDUSTRY like all of them usa ARTISTS and actors.
I m gonna get legal help and lawsuit them for hacking my FACEBOOK account, creating cryptic MESSAGES videos and PHOTOS as a respond to my posts that were hidden. For HYPNOTIZING MY SUBCONSCIOUS WITH SET UP SUBLIMINAL MESSED UP POSTS. FOR INTERNET ‘MARRIAGE’ THEY DID TO ME AS HIMSELF AND KARRUECHE AND RIHANNA
FOR THAT MIRROR PROJECTION GOSSIP. AND THEN GUZMAN AND THE FAKE CHILD.
THEY DID WITCHCRAFT BLACK MAGIC RITUALS AGAINST ME WITH DEMONIC CHEMTRAILS AND ABUSE. FROM AUGUST 2014 THEY ARE MAKING ME SICK ON MY SPHENOID SINUS AND HYPOPHISIS GLAND TO DRY ME AND KILL ME
WHILE THEY STALKING MY HOME AND EVERY MOVE WITH SATTELITES, MOBILE PHONES AND WITCHCRAFT TELEPATHY.. TO WRITE GOSSIP AND LYRICS
BOW WOW DISS.. IS ON BECAUSE I DISS THEM TO MESSAGES THEIR SOCIAL MEDIA OPERATORS OF INSTAGRAM AND MENTIONED A PHRASE WORD ‘WOWWW’ . THEY TAKE EVERYTHING.
LIKE THEY DID FROM MY FRIENDS POSTS ON FACEBOOK
BUT CHRISBROWNOFFICIAL DOES NOT WORRY.. HE CRYPTIC MESSAGE ‘..NOBODY KNOWS YOU BITCH’ =MEANING THAT I WILL NEVER PROVE WITH A LAWYER WHAT THEY DID TO ME, BECAUSE THREE YEARS THEY BULLYED ME AS GHOSTS, BUT THE GHOST IS ME BECAUSE THEY NEVER MENTIONED MY REAL NAME..WHEN THEY WANTED TO SHOW FAKE LOOOVE OR HATE THEY CALLED ME KARRUECHE OR ROYALTY.. SO I M THE VAIN AND CRAZY THINKING EVERYTHING IS ABOUT ME..
BUT I WILL LAWSUIT THEM AND HIS MANAGER.. FOR TRYIN TO SNAKE SKIN ME AND ABUSING ME THE GREEK TATTOO APHRODITE WHO DO THEIR BEST TO MAKE ME HERMAPHRODITE SATAN HAIRY AND RED WITH MINI TIA STROKES. AND FOR KILLING MY HUSKY DOG, BECAUSE MILEY CYRUS HUSKY HAD DIED EARLY..
YOU WANT TRUTH FAKE JOURNALISTS; CONTACT ME
Even in private
AND IT AIN’T ONLY ABOUT HIM. RIHANNA SONGWRITTERS WROTE ANTI SONGS
For her GOSSIP PROJECTION I M HER BROWN. AS FOR CYRUS , I M THE LIAM.
ALL OF THEIR TEAMS HAVE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS WITHOUT THEIR NAMES ON IT, BECAUSE THEY KNOW THE WITCHCRAFT GAMES THEY DO AND HOODOO VOODOO IS REAL. AND ALSO BECAUSE CHRISBROWNOFFICIAL PROFESSIONALS DID EVERYTHING THEY COULD AND STILL TO MAKE THEM PREFER TO IMAGINE ILLUSIONS THEY ARE SOMEONE ELSE FROM HIS REAL LIFE, SO THEY COULD MORE POSSESSED AND ADDICTED
BUT IF SOMEONE UNDERSTANDS FROM THE BEGINNING THAT ‘SHIT’ AIN’T LIKE THEY WANT IT TO SEEM AND GETS CONFUSED AND SEARCH WHO AND WHY IS DOING THIS, THEY START THE CRYPTIC THREATS POSTS ON GOSSIP AND THEIR INSTAGRAM, TWITTER, ETC.
AND THE WORSE..THE WITCHCRAFT AND THE DEMONS THEY SEND TO ACTUALLY OBEY TO THEIR SUBLIMINAL MESSAGES OF VIDEOS..LIKE WHEN THEY UPLOADED THE VIDEO OF CHRIS BROWN SAYIN ‘TWO CANS OF BOUNCE THAT ASS’ ..MY ASS GOT SUDDENLY IN PAIN AND GOT BRUISED AFTER 20 MINUTES
SEND DEMONS TO RAPE WOMEN, OHHH NOOO I SHOULD SAY ‘TO HAVE SPIRITUAL SEX RAPE’ , WHILE CHRIS BROWN STALKING MY HOME SO HE CAN PRETEND IT’S HIS SPIRIT FROM MILES TO TOUCH ME, KICK ME AND RAPE ME.
HE DEFINITELY ABUSED ME MENTAL AND WITH HIS WITCHCRAFT CURSES AND DEMONS, PHYSICAL. AND HE DEFINITELY MADE ME SICK AND MENTAL EXHAUSTED OR FAST AS ONE OF HIS LAMBOs
AND HE DEFINITELY MADE-PREMEDITATED MY HUSKY DOG TO SUFFER AND DIE
HIS WITCHES PRODUCTION AND SOCIAL MEDIA OPERATORS AND MANAGEMENT AND SONGWRITTERS
WANT TRUTH; HERE I AM