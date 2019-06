Το 19ο studio album του Bruce Springsteen περιέχει 13 τραγούδια – αυτοτελείς ιστορίες.

Ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music τη νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Western Stars».

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης συνεχίζει να εξερευνά καινούργιους ήχους, αφήνοντας πίσω το ύφος που ακολουθούσε με τους E Street Band αλλά και τον acoustic τόνο στα τελευταία σόλο εγχειρήματά του.

Μετά τον εξομολογητικό τόνο της best-selling αυτοβιογραφίας του και τις sold-out παραστάσεις του στο Broadway, ο Bruce Springsteen βάσισε τη δημιουργία του «Western Stars» σε μία -νέα για εκείνον- ορχηστρική προσέγγιση.

To «αφεντικό» αντλεί έμπνευση από τους pop δίσκους της Νότιας Καλιφόρνιας από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και τις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Καθένα από τα 13 τραγούδια του άλμπουμ αποτελεί μία αυτοτελή ιστορία.

Οι πρωταγωνιστές τους είναι κυρίως άνδρες, συνήθως καταπιεσμένοι, όμως υπάρχουν και στιγμές ελευθερίας που συνδυάζονται με τη χαρά που προσφέρει η οδήγηση στον ανοιχτό δρόμο, ένας από τους πιο μακροχρόνιους αμερικανικούς μύθους.

Χαρακτήρες που προέκυψαν από την ανεξάντλητη φαντασία του Bruce Springsteen, καθώς όλα τα τραγούδια φέρουν την υπογραφή του.

Την παραγωγή του «Western Stars» έχει επιμεληθεί ο στενός συνεργάτης του καλλιτέχνη, ο Ron Aniello, ο οποίος έπαιξε επίσης μπάσο, πλήκτρα και άλλα όργανα. Τη μίξη έκανε ο Tom Elmhirst.

Στο άλμπουμ συμμετείχαν επίσης περισσότεροι από 20 μουσικοί, μεταξύ των οποίων αρκετά πρώην και σημερινά μέλη της E Street Band, όπως οι David Sancious, Soozie Tyrell και Charlie Giordano.



Το tracklist του «Western Stars»:

1. Hitch Hikin’

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe’s Café

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin’ Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel