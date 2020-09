Ο Bruce Springsteen αναγγέλλει το νέο δίσκο «Letter To You»

Ο Bruce Springsteen συναντά ξανά στο στούντιο την E Street Band.

Το «Letter To You» είναι το νέο studio album του Bruce Springsteen με την E Street Band και είναι ένας rock δίσκος 12 τραγουδιών γεμάτος με τον ανατριχιαστικό και χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου από την Panik Records και τη Sony Music και έχει ηχογραφηθεί στο στούντιο στο Bruce Springsteen στο σπίτι του στο New Jersey.

Το «Letter To You» είναι το εικοστό studio album του καταξιωμένου καλλιτέχνη και η πρώτη του δουλειά με τη συμμετοχή της Ε Street Band μετά το «High Hopes» που κυκλοφόρησε το 2012, αλλά και μετά των πρώτων live εμφανίσεων που έκαναν μαζί το 2016 για το «The River Tour», που χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη παγκόσμια περιοδεία της χρονιάς από το Billboard και το Pollstar.

«Αγαπώ τη συναισθηματική φύση του “Letter To You”», λέει ο Bruce Springsteen. «Και αγαπώ τον ήχο της E Street Band που παίζει εντελώς ζωντανά στο studio, με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Φτιάξαμε τον δίσκο μόνο μέσα σε 5 μέρες και τελικά είναι μία από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ», συνεχίζει.

Το «Letter to You» περιλαμβάνει 9 καινούργια τραγούδια τα οποία έγραψε πρόσφατα ο Springsteen, καθώς και νέες ηχογραφήσεις από τρία θρυλικά, αλλά ακυκλοφόρητα κομμάτια από τη δεκαετία του ‘70: Τα «Janey Needs a Shooter», «If I Was the Priest» και «Songs for Orphans».

Για το νέο δίσκο του ο Springsteen συνεργάστηκε με τους Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano και Jake Clemenos. Την παραγωγή του άλμπουμ επιμελήθηκαν ο Ron Aniello και ο Bruce Springsteen, ενώ η μίξη έγινε από τον Bob Clearmountain και το mastering από τον Bob Ludwig.

Η καριέρα του Bruce Springsteen μετράει πάνω από 40 χρόνια, ξεκινώντας το 1973 με τον δίσκο «Greetings from Asbury, NJ». Έχει κερδίσει 20 Grammy, ένα Oscar και ένα Tony και έχει ενταχθεί και στο Rock and Roll Hall of Fame, έχει λάβει το Kennedy Center Honor και έχει ονομαστεί “Πρόσωπο της Χρονιάς” από την οργάνωση MusiCares το 2013.

Η αυτοβιογραφία του «Born to Run» και το συνοδευτικό της άλμπουμ «Chapter and Versea κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2016 και τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς ο Bruce Springsteen τιμήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Οι 236 συναυλίες που έδωσε από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 στο Jujamcyn’s Walter Kerr Theatre της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο της ιστορικής παράστασης «Springsteen on Broadway» συνοδεύτηκαν από μία ζωντανή ηχογράφηση και ένα special show στο Netflix.

Το 2019 o Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το «Western Stars», τον πρώτο του δίσκο μετά από πέντε χρόνια, ενώ μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του Thom Zimmy σκηνοθέτησαν τη ομότιτλη ταινία «Western Stars» που κυκλοφόρησε από τη Warner Bros.