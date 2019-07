Ο Big Sean συνεργάζεται με την Jhené Aiko και τον Ty Dolla $ign στο νέο τραγούδι «Single Again» που κυκλοφορεί από τις GOOD Music και Def Jam Recordings / Universal Music.

Το «Single Again» περιέχει samples από το τραγούδι «I Wish» (2000) του Carl Thomas και αναφέρεται στην ερωτική ζωή του γνωστού ράπερ, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης μετά το χωρισμό του με την Jhené Aiko.

Ο Big Sean δείχνει να έχει συνειδητοποιήσει ότι χρησιμοποιούσε τις σχέσεις του για να κρύψει τα προσωπικά προβλήματα του. Τώρα πρέπει να μάθει να ζει μόνος του.

«Δεν ήξερα πότε πώς είναι να είσαι μόνος στη ζωή. Πάντοτε ήθελα να βρω τόσο πολλή χαρά και ευτυχία σε μία σχέση ή να είμαι με φίλους, όμως δεν γνώριζα πόσο σημαντικό είναι να είσαι σε σχέση με τον εαυτό σου», σχολιάζει ο Big Sean.

Thank you! Single Again, out now. pic.twitter.com/fe8zEaxo5y

— Sean Don (@BigSean) July 26, 2019