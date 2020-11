Ο Barry Gibb των Bee Gees κυκλοφορεί νέο άλμπουμ

Το τρίτο σόλο άλμπουμ του Barry Gibb.

Ο Barry Gibb των Bee Gees ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ με τον τίτλο «Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1».

Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από την αγάπη που τρέφει ο Gibb για την country και την bluegrass μουσική σε όλη τη ζωή του.

Το «Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1» περιέχει εμπνευσμένες διασκευές 12 κλασικών τραγουδιών των Bee Gees με τη συμμετοχή μιας σειράς αξιοσημείωτων καλλιτεχνών όπως οι Dolly Parton, Sheryl Crow, Alison Krauss, Olivia Newton-John, Keith Urban, Miranda Lambert και άλλοι.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, ο Barry Gibb παρουσιάζει το single «Words Of A Fool», μια συνεργασία με τον Jason Isbell.

«Ο Barry Gibb είναι ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές και τραγουδιστές στην ιστορία της δημοφιλούς μουσικής και χαίρομαι που λέω ότι εξακολουθεί να έχει αυτή την όμορφη φωνή και τη μαγική αίσθηση της μελωδίας. Ήταν μια από τις μεγάλες τιμές της καριέρας μου να δουλέψω μαζί του σε αυτό το πρότζεκτ. Είναι πρίγκιπας», σχολίασε ο Isbell.

Το «Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1» θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 8 Ιανουαρίου 2021.

Την παραγωγή του άλμπουμ έχει επιμεληθεί ο Dave Cobb, βραβευμένος με έξι Grammy.

Ο Barry Gibb δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα μπήκαμε στα RCA Studios στο Νάσβιλ (το μέρος όπου οι Elvis, Willie, Waylon, Roy, Everly Brothers και τόσοι πολλοί άλλοι θρύλοι έκαναν τα μαγικά τους), το άλμπουμ πήρε τη δική του ζωή».

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Dave και όλους τους καλλιτέχνες που πέρασαν από εδώ. Ήταν όλοι απίστευτα γενναιόδωροι με το χρόνο και το ταλέντο τους. Με ενέπνευσαν περισσότερο από όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις», συνέχισε.

«Νιώθω βαθιά ότι ο Maurice και ο Robin θα αγαπούσαν αυτό το άλμπουμ για διαφορετικούς λόγους. Μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν όλοι μαζί για να το κάνουμε…», ανέφερε ο Barry Gibb για τα δύο αδέλφια του, μαζί με τα οποία είχε δημιουργήσει το θρυλικό γκρουπ των Bee Gees.

Ο Maurice Gibb έφυγε από τη ζωή το 2003 σε ηλικία 53 ετών, ενώ ο Robin Gibb απεβίωσε το 2012 σε ηλικία 62 ετών.

Ο Dave Cobb πρόσθεσε: «Ήταν πραγματικά τιμή να συνεργαστώ με έναν από τους ήρωές μου. Το πρώτο άλμπουμ των Bee Gees ήταν πάντα βασικό στοιχείο για μένα και ήταν σουρεαλιστικό να παρακολουθώ την ιδιοφυΐα του Barry Gibb στο στούντιο, είναι ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών!».

Το tracklist του άλμπουμ

1. «I’ve Gotta Get A Message To You» with Keith Urban

2. «Words of a Fool» feat. Jason Isbell

3. «Run to Me» feat. Brandi Carlile

4. «Too Much Heaven» feat. Alison Krauss

5. «Lonely Days» feat. Little Big Town

6. «Words» feat. Dolly Parton

7. «Jive Talkin’» feat. Miranda Lambert, Jay Buchanan

8. «How Deep Is Your Love» feat. Tommy Emanuel, Little Big Town

9. «How Can You Mend A Broken Heart» feat. Sheryl Crow

10. «To Love Somebody» feat. Jay Buchanan

11. «Rest Your Love On Me» feat. Olivia Newton-John

12. «Butterfly» feat. Gillian Welch, David Rawlings