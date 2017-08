Ο Avicii μοιράζεται ένα ακόμα teaser από το “Lonely Together” feat. Rita Ora και αποκαλύπτει την ημερομηνία κυκλοφορίας του τραγουδιού.

Η επιστροφή του Avicii είναι κοντά και με το τελευταίο teaser του «Lonely Together» μας υπενθυμίζει γιατί ο Σουηδός παραγωγός μας έλειψε τόσο πολύ!

Παρόλο που το video είναι μόνο ένα μιρκό απόσπασμα, προσφέρει μια ματιά για το τι θα ακούσουμε με το νέο EP του Avici… απίστευτη παραγωγή, ακαταμάχητες μελωδίες, και σε αυτή την περίπτωση, τα όμορφα vocals από την υπέροχη Rita Ora.

Το τραγούδι έρχεταικυκλοφορεί σε 5 μόλις μέρες, με τον DJ να γράφει στα social: “Shout out to Rita Ora for her amazing vocals on ‘Lonely Together’. Just 5 days left until you can hear the whole track.”

Ακούστε το teaser: