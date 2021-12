Ο Avicii κατέγραφε στο ημερολόγιό του τις μάχες που έδωσε πριν την αυτοκτονία του

«Ήμουν αδαής και αφελής».

Τα ημερολόγια του Avicii αποκαλύπτουν τις μάχες που έδωσε ο DJ και μουσικός παραγωγός πριν από την αυτοκτονία του το 2018.

Ο Avicii, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Tim Bergling, ήταν μόλις 28 ετών όταν έβαλε τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο Ομάν της Ιορδανίας, στις 20 Απριλίου 2018, αλλά υπέφερε ήδη για αρκετά χρόνια από τον εθισμό στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά.

Μία εικόνα των προβλημάτων που αντιμετώπισε ο Avicii δίνεται μέσα από τα προσωπικά ημερολόγιά του, τα οποία θα αναδημοσιευθούν στην επερχόμενη βιογραφία του με τίτλο «Tim – The Official Biography of Avicii», την οποία έχει επιμεληθεί ο Måns Mosesson.

Μεταξύ άλλων περιστατικών, ο Avicii περιγράφει την ημέρα που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τον Ιανουάριο του 2012 με συμπτώματα παγκρεατίτιδας, που προκλήθηκε από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τα φάρμακα για την ακμή.

Ο Σουηδός καλλιτέχνης προειδοποιήθηκε ότι άλλο ένα ποτό θα τον σκότωνε και στράφηκε στα ημερολόγιά του για να μοιραστεί τα συναισθήματά του, καθώς και την ανακούφισή του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Δυσκολεύτηκα να αποδεχτώ ότι δεν θα πιω ποτέ ξανά αν και μου συνέστησαν έντονα όλοι οι γιατροί να περιμένω τουλάχιστον ένα χρόνο πριν πιω έστω και μια μπύρα. Φυσικά, δεν άκουσα την πλειοψηφία των γιατρών, άκουσα τους δύο που είπαν ότι θα θα υπήρχε πρόβλημα αν ήμουν προσεκτικός», έγραψε ο Avicii στο ημερολόγιό του.

«Ήμουν αδαής και αφελής και έκανα περιοδεία στον κόσμο, ακόμα στην ατελείωτη περιοδεία – γιατί όταν έχεις κάνει έναν κύκλο μια φορά, μάντεψε… Ξεκινάς πάλι από την αρχή. Εκείνες οι ημέρες στο νοσοκομείο ήταν οι περισσότερες ημέρες χωρίς άγχος και στρες που μπορώ να θυμηθώ ότι είχα τα τελευταία έξι χρόνια, ήταν οι πραγματικές μου διακοπές, όσο καταθλιπτικό και αν ακούγεται», συνέχισε.

«Η ανακούφιση του να πηγαίνεις από τον ακραίο πόνο στον μηδενικό, γνωρίζοντας ότι κανείς δεν περιμένει τίποτα άλλο από εσένα εκτός από το να περιμένεις (που είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της παγκρεατίτιδας) και μετά να αναρρώσεις ήταν τεράστια. Ήταν μια ακραία ανακούφιση αν αναλογιστεί κανείς το τρελό πρόγραμμα που ακολουθούσα μέχρι εκείνη τη στιγμή», σημειώνει.

Το 2015, ο Avicii έγραψε στο ημερολόγιό του για τις εμπειρίες του στην αποτοξίνωση και παρακάλεσε τον μελλοντικό του εαυτό να ασχοληθεί με τον πόνο που ένιωθε.

«Χρειαζόταν να μου εξηγηθεί πολύ λογικά και σε ύφος του ανθρώπου των σπηλαίων για να καταλάβω πραγματικά τη φύση του πόνος και πώς με έβλαπτε. Ωχ, πόνος. Γιατί πονάω εγώ τώρα; Άβολο συναίσθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο μελλοντικός Tim αντιμετωπίζει τον πόνο. Ο μελλοντικός Tim αντιμετωπίζει τον πόνο καλύτερα από τον σημερινό Tim γιατί ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί σημερινοί πόνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο επειγόντως», πρόσθεσε.

Ο Avicii ξεκίνησε επίσης διαλογισμό για να καταπολεμήσει τους δαίμονές του και γρήγορα απέκτησε εμμονή μαζί του.

«Αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι σε έναν νέο προεπιλεγμένο τρόπο ύπαρξης που είναι πολύ καινούργιος και λίγο τρομακτικός. Ένιωσα ότι οι φόβοι τις τελευταίες δύο ημέρες προκάλεσαν χάος μέσα μου, αλλά θυμάμαι τη συμβουλή να επικεντρωθώ στην αναπνοή μου, σημείωσε.

Το βιβλίο «Tim – The Official Biography of Avicii» θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου 2022.

Ο βραβευμένος δημοσιογράφος Måns Mosesson γνωρίζει τον Avicii μέσα από συνεντεύξεις με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του και μέσα από το βιβλίο παρουσιάζει ένα αληθινό πορτρέτο του Tim και των αναζητήσεών του στη ζωή, χωρίς να αποφεύγει τις δυσκολίες με τις οποίες πάλεψε.