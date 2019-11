Ντουέτο – έκπληξη από την Julia Michaels και τη Selena Gomez

Πρώτη φορά ζωντανά τραγούδησαν η Julia Michaels και η Selena Gomez το ντουέτο τους στο τραγούδι «Anxiety».

Η Julia Michaels και η Selena Gomez χάρισαν στο κοινό μία απρόσμενη μουσική συνύπαρξη.

Η 25χρονη τραγουδίστρια και δημιουργός έδωσε συναυλία τη Δευτέρα (11/11) στο «The Fonda Theatre» του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Inner Monologue Tour».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Julia Michaels κάλεσε στη σκηνή την καλή φίλη της Selena Gomez και παρουσίασαν μαζί το ντουέτο τους στο τραγούδι «Anxiety».

Το «Anxiety» συμπεριλαμβάνεται στο EP «Inner Monologue Part 1» της Michaels, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο από τη Republic Records / Universal Music.

Η βραδιά στο «The Fonda Theatre» ήταν η πρώτη φορά που η Julia Michaels και η Selena Gomez τραγούδησαν ζωντανά τη συνεργασία τους μπροστά σε κοινό.

Το «Anxiety» αποτελεί το πρώτο τραγούδι στο οποίο οι δύο τραγουδίστριες μοιράζονται το μικρόφωνο, όμως αυτή δεν είναι η πρώτη δισκογραφική συνάντησή τους.

Η Julia Michaels έχει συμμετάσχει στη δημιουργία αρκετών τραγουδιών της Selena Gomez από το 2013 μέχρι σήμερα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα «Good For You» (feat. A$AP Rocky), «Hands To Myself» και «Bad Liar», όπως και τα δύο ολοκαίνουργια single της Selena, το Νο. 1 «Lose You To Love Me» και το «Look At Her Now».

Ως δημιουργός, η Julia Michaels διαθέτει στο βιογραφικό της 22 τραγούδια που έχουν κάνει είσοδο στο «Billboard Hot 100», εκ των οποίων δύο ανέβηκαν στο Νο. 1 και δώδεκα έφτασαν στο Top 20.