Ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο της Janet Jackson και του Justin Timberlake στο Super Bowl 2004

Όπως είχε προαναγγελθεί, το σκάνδαλο της Janet Jackson και του Justin Timberlake στο Super Bowl του 2004 θα επιστρέψει στην επικαιρότητα.

Η ίδια ομάδα που βρίσκεται πίσω από το ντοκιμαντέρ «The New York Times Presents: Framing Britney Spears», η οποία έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας στη δικαστική κηδεμονία της Britney Spears, ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson».

Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ θα εξετάσει το πολυσυζητημένο περιστατικό όπου ο Justin Timberlake έσκισε ένα κομμάτι από την μπλούζα της Janet Jackson, αποκαλύπτοντας το στήθος της μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολουθούσαν σε ζωντανή μετάδοση το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl 2004.

Το ντοκιμαντέρ θα διερευνήσει τις φυλετικές και πολιτισμικές συνιστώσες του σκανδάλου που αποτέλεσε αφορμή για την κατάρρευση της καριέρας της Jackson, σημειώνοντας ότι την ίδια στιγμή ο Justin Timberlake, πρώην μέλος ενός boy band, δεν υπέστη συνέπειες για την πράξη του.

Το «Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson» πρόκειται να αναβιώσει το περιστατικό με σπάνιο υλικό και συνεντεύξεις με σημαντικούς ανθρώπους που συμμετείχαν στο Super Bowl του 2004, το οποίο έλαβε χώρα εκείνη τη χρονιά στο Χιούστον του Τέξας, όπως στελέχη του NFL και του MTV, καθώς και μέλη της μουσικής βιομηχανίας, κριτικούς και ακόμη και μέλη από την οικογένεια Jackson.

Νωρίτερα φέτος, μια πηγή δήλωσε στο Page Six ότι το επερχόμενο ντοκιμαντέρ «θα απευθυνθεί σε όλους όσους συμμετείχαν: χορευτές, στυλίστες, σκηνοθέτες».

Τον Απρίλιο, ο στιλίστας της Janet Jackson, ο οποίος προετοίμασε την εμφάνιση της τραγουδίστριας για εκείνο το βράδυ, ισχυρίστηκε ότι ο Justin Timberlake πίεσε για το «ενδυματολογικό ατύχημα» σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το φιλί της Madonna και της Britney Spears στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2003 λίγους μήνες νωρίτερα.

«Επέμενε να κάνει κάτι μεγαλύτερο από την εμφάνισή τους. Ήθελε μια αποκάλυψη», παραδέχτηκε ο Wayne Scot Lukas, προσθέτοντας ότι η ιδέα για το ντύσιμο της Janet Jackson ήταν αρχικά διαφορετική.

Η τραγουδίστρια επρόκειτο να εμφανιστεί με ένα μαργαριταρένιο στρινγκ εμπνευσμένο από μία από τις εμφανίσεις της Kim Cattrall στο «Sex and the City»

«Η Janet επρόκειτο να φορέσει ένα φόρεμα Rocha και ο Justin επρόκειτο να πατήσει στο πίσω μέρος του φορέματός της για να αποκαλύψει αυτό το μαργαριταρένιο G-string, αλλά το ντύσιμο άλλαξε μερικές ημέρες», εξήγησε.

Το ντοκιμαντέρ «Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson» θα κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα στο FX και στο Hulu στις 19 Νοεμβρίου.