Το ντοκιμαντέρ των Maroon 5 είναι «μια ενδιαφέρουσα ιστορία» αν και το συγκρότημα είναι «αρκετά βαρετό»

Οι Maroon 5 σχεδιάζουν ένα νέο ντοκιμαντέρ για τα είκοσι χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους.

Πέρυσι, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Wedding Crashers», David Dobkin, ο οποίος ανέλαβε επίσης τα μουσικά βίντεο για τραγούδια των Maroon 5, όπως τα «Sugar», «Memories» και «Girls Like You», δήλωσε στο ABC Audio ότι εργαζόταν πάνω σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα.

Τώρα, ο κιθαρίστας των Maroon 5, James Valentine, αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το εγχείρημα.

«Σίγουρα το έχουμε ξεκινήσει και έχουμε αρχίσει να συγκεντρώνουμε παλιά βίντεο, έχουμε πολύ υλικό για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ γιατί, φυσικά, του χρόνου θα είναι επέτειος των είκοσι ετών από τον πρώτο δίσκο μας, “Songs About Jane”», λέει ο James Valentine στο ABC Audio.

«Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι πολύ σπάνιο ένα συγκρότημα να μένει μαζί τόσο καιρό και να υπάρχει τόσο καιρό όσο υπάρχουμε εμείς», πρόσθεσε.

Το γκρουπ, το οποίο ήταν γνωστό παλαιότερα ως Kara’s Flowers, άλλαξε το όνομά του σε Maroon 5 το 2001 και πρόσθεσε στη σύνθεσή του ως κιθαρίστα τον James Valentine.

Η τότε δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος πίστευε ότι αυτό που χρειαζόταν η μπάντα ήταν ένα πέμπτο μέλος που θα έπαιζε κιθάρα και θα απελευθέρωνε τον Adam Levine, ώστε να επικεντρωθεί στα καθήκοντα του frontman.

Το άλμπουμ «Songs About Jane» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2002 και σημείωσε τεράστια επιτυχία, καταγράφοντας πωλήσεις 10 εκατομμύρια αντιτύπων σε όλο τον κόσμο, ενώ ανέδειξε τα κλασικά πλέον τραγούδια «This Love», «Sunday Morning», «Harder To Breathe» και «She Will Be Loved».

«Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία», επισημαίνει ο James Valentine και συνεχίζει γελώντας: «Είμαστε αρκετά βαρετοί τύποι, ως επί το πλείστον, αλλά είναι συγκλονιστικό να γυρνάς στο παρελθόν».

«Ήμουν στο σπίτι του Adam (Levine) και κοιτούσαμε μερικά από τα πλάνα από τη δημιουργία εκείνου του πρώτου δίσκου. «Απλά να βλέπουμε τους νεαρούς εαυτούς μας… Φαινόμασταν τόσο άπειροι. Δεν είχαμε ιδέα τι μας περίμενε», είπε.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πότε θα δει το φως της δημοσιότητας το ντοκιμαντέρ για τους Maroon 5.

Αυτό το διάστημα το συγκρότημα βρίσκεται σε περιοδεία για την προώθηση του τελευταίου άλμπουμ του, με τίτλο «JORDI», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούνιο, περιλαμβάνοντας συμμετοχές από τους Megan Thee Stallion, Blackbear, Stevie Nicks, Bantu, H.E.R., YG και τους εκλιπόντες ράπερ Juice WRLD και Nipsey Hussle.