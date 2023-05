Ντοκιμαντέρ για την τραγωδία στο «Astroworld Festival» του Travis Scott

«Πρέπει να γνωρίζουμε αυτές τις ιστορίες για να το εμποδίσουμε να συμβεί ξανά».

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την τραγωδία στο «Astroworld Festival» το 2021, όπου 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Travis Scott, θα κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα, παρά τις αντιδράσεις που δέχτηκε από την εταιρεία διοργάνωσης του φεστιβάλ, Live Nation.

To «Concert Crush: The Travis Scott Festival Tragedy» είναι μια ανεξάρτητη ταινία του σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ Charlie Minn. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Associated Press, ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι ο στόχος του δεν ήταν να δημιουργήσει ένα «πλήγμα προς τον Travis Scott».

«Δουλειά μου είναι να κάνω το πιο αληθινό, ειλικρινές, έντιμο ντοκιμαντέρ από τη σκοπιά των θυμάτων. Πρέπει να γνωρίζουμε αυτές τις ιστορίες για να το εμποδίσουμε να συμβεί ξανά», δήλωσε.

Η Live Nation, ωστόσο, δεν έχει εγκρίνει την κυκλοφορία της ταινίας. Η εταιρεία έχει δεχθεί πλήθος αγωγών σχετικά με τον ρόλο της στη διοργάνωση του «Astroworld Festival», ενώ έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο διακομματικής έρευνας που ξεκίνησε η Επιτροπή Εποπτείας και Μεταρρυθμίσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Σε επιστολή που απευθύνεται στην περιφερειακή δικαστή της πολιτείας του Τέξας, Kristen Hawkins, η οποία χειρίζεται όλα τα προδικαστικά θέματα στις αγωγές για το «Astroworld Festival», οι Neal Manne και Kevin Yankowsky, δύο από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τη Live Nation, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ότι το ντοκιμαντέρ «Concert Crush» θα μπορούσε να επηρεάσει την έκβαση των αγωγών.

«Η εμπλοκή των δικηγόρων των εναγόντων στην ταινία και η δημοσιότητα που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι κινηματογραφιστές και οι παραγωγοί γι’ αυτήν εγείρουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις προσπάθειες επηρεασμού των ενόρκων», ανέφεραν οι Manne και Yankowsky.

Ωστόσο, δεν έχουν προβεί σε καμία νομική ενέργεια εναντίον του Minn, ούτε έχουν κάνει κάποια επίσημη προσπάθεια να εμποδίσουν να εμποδίσουν την κυκλοφορία της ταινίας «Concert Crush».

Από αυτή την Παρασκευή (6 Μαΐου), η ταινία θα προβάλλεται στους κινηματογράφους σε 11 πόλεις του Τέξας – συμπεριλαμβανομένου του Χιούστον, όπου έλαβε χώρα η τραγωδία.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους που επέζησαν της τραγωδίας στο «Astroworld Festival», καθώς και πλάνα από τη νύχτα που δείχνουν τους θεατές να φωνάζουν επανειλημμένα για βοήθεια.

Μιλώντας στο Associated Press, ο Frank Alvarez – ο οποίος ήταν παρών στο «Astroworld», αλλά δεν εμφανίζεται στο «Concert Crush» – υποστήριξε την κυκλοφορία της ταινίας.

«Είναι δύσκολο να εξηγήσεις σε φίλους και συγγενείς τι είδαμε και τι πραγματικά περάσαμε

Νομίζω ότι (το “Concert Crush”) θα δώσει σε πολλούς ανθρώπους την ευκαιρία, αν δεν ήταν εκεί, να καταλάβουν», είπε.