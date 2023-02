Ντοκιμαντέρ για τον Paul McCartney μετά τους Beatles

Το «Man On The Run» είναι «το απόλυτο ντοκουμέντο» της ανάκαμψης του Paul McCartney από τη διάλυση του μεγαλύτερου συγκροτήματος του κόσμου.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ θα προσφέρει μία προσωπική ματιά στη ζωή και τη μουσική του Paul McCartney μετά τη διάλυση των Beatles.

Την ταινία με τίτλο «Man On The Run» θα σκηνοθετήσει ο βραβευμένος με Όσκαρ Morgan Neville, ο οποίος θα αποκτήσει απεριόριστη πρόσβαση σε ένα αδημοσίευτο αρχείο με προσωπικά βίντεο και φωτογραφίες της Linda και τον Paul McCartney.

Το «Man On The Run» ξεκινά με τον Paul McCartney να προσπαθεί να προσανατολιστεί στον απόηχο της διάλυσης των Beatles και να αντιμετωπίζει μυριάδες προκλήσεις, δημιουργώντας παράλληλα νέα μουσική που θα γινόταν τελικά το απόλυτο soundtrack μίας νέας δεκαετίας.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει το χρονικό της απαράμιλλης σόλο καριέρας του Paul McCartney: Από τη lo-fi ηχογράφηση το πρώτου σόλο άλμπουμ τους και την ποιμενική ευδαιμονία του «RAM» μέχρι τη δημιουργία των Wings και στα κλασικά άλμπουμ τους, όπως τα «Band On The Run», «Venus And Mars», «At The Speed Of Sound», «Wings Over America», «London Town» και άλλα.

Το αποτέλεσμα είναι μία λεπτομερής και προσωπική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Paul McCartney προχώρησε μετά την απόσυρση των Beatles το 1966 από τις ζωντανές συναυλίες στις περιοδείες των Wings που θα έθεταν το πρότυπο για τις ροκ συναυλίες στα γήπεδα τη δεκαετία του 1970.

Το «Man On The Run» είναι το απόλυτο ντοκουμέντο της μετάβασης του Paul McCartney από τη διάλυση του μεγαλύτερου συγκροτήματος του κόσμου στη θριαμβευτική δημιουργία μίας δεύτερης δεκαετίας μουσικών ορόσημων.

Πρόκειται για μία λαμπρή και παραγωγική περίοδο που μας έδωσε τραγούδια όπως τα «Maybe I’m Amazed», «Another Day», «Uncle Albert/Admiral Halsey», «Hi, Hi, Hi», «My Love», «Live And Let Die», «Band On The Run», «Jet», «Junior’s Farm», «Listen To What The Man Said», «Silly Love Songs», «Let ‘Em In», «Mull Of Kintyre», «With A Little Luck», «Goodnight Tonight» και τόσα άλλα.

Το «Man On The Run» είναι μία μοναδική και λεπτομερή εξέταση μίας σημαντικής περιόδου στη μοναδική ζωή ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς μέσα από αδημοσίευτα ντοκουμέντα και νέες συνεντεύξεις.

Την παραγωγή του ντοκιμαντέρ θα αναλάβουν η MPL του Paul McCartney και η Polygram Entertainment, το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό τμήμα της Universal Music Group.

Η Michele Anthony, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Universal Music Group, δήλωσε: «Στην καρδιά της, αυτή είναι μία ιστορία της αιώνιας αγάπης της Linda και του Paul και ενός καλλιτέχνη που βρίσκει τη δική του φωνή μετά τη συμμετοχή του στο πιο ιστορικό συγκρότημα όλων των εποχών».

«Η ταινία μας παρακολουθεί μία από τις πιο απίστευτα δημιουργικές περιόδους της ζωής του Paul, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός σημαντικού και θρυλικού έργου που συνεχίζει να έχει αντίκτυπο στους ανθρώπους και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε αυτή την ιστορία με απεριόριστη πρόσβαση σε έναν θησαυρό υλικού από το προσωπικό αρχείο του Paul και της Linda», πρόσθεσε.

Ο Morgan Neville, γνωστός για τα έργα «20 Feet from Stardom», «Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain» και «Won’t You Be My Neighbor», ανέφερε:

«Καθώς έχω μία ισόβια εμμονή με όλα τα πράγματα που αφορούν τον McCartney, πάντα ένιωθα ότι η δεκαετία του 1970 ήταν το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του που δεν έχει εξεταστεί επαρκώς. Είμαι ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να εξερευνήσω και να αναδείξω αυτή τη σημαντική περίοδο στη ζωή και το έργο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη».