Γιατί οι NSYNC οφείλουν ένα «αντίο» στο κοινό

«Το οφείλουμε στους θαυμαστές και στους εαυτούς μας».

Ο Lance Bass των NSYNC εξηγεί γιατί το συγκρότημα οφείλει στους θαυμαστές του ένα «αντίο».

Πριν από 23 χρόνια, στις 21 Μαρτίου 2000, οι NSYNC κυκλοφόρησαν το τρίτο άλμπουμ τους, «No Strings Attached», το οποίο πούλησε 2,4 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του. Το ρεκόρ αυτό έμεινε αλώβητο για 15 χρόνια, μέχρι που η Adele το έσπασε το 2015 με το άλμπουμ της

«25».

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε ένα ακόμη άλμπουμ, το «Celebrity» του 2001, προτού προχωρήσει σε επ’ αόριστον «διάλειμμα» το 2002. Αλλά επειδή οι NSYNC δεν διαλύθηκαν ποτέ επίσημα, οι θαυμαστές τους επιθυμούσαν περισσότερα από αυτούς και ο Lance Bass θέλει να τους τα δώσει.

Διαφήμιση

Οι Lance Bass, Justin Timberlake, JC Chasez, Joseph Fatone και Chris Kirkpatrick επανενώθηκαν για μία εμφάνιση στα MTV VMA του 2013 και το συγκρότημα εμφανίστηκε επίσης, χωρίς τον Justin Timberlake, με την Ariana Grande στο Coachella το 2019.

Αλλά ο Lance Bance υποστηρίζει ότι οι NSYNC αισθάνονται ότι έχουν αφήσει εκκρεμότητες.

«Το ακούω συνέχεια. Οι θαυμαστές λένε: “Απλά δώστε μας ένα ακόμα τραγούδι. Μια ακόμα περιοδεία, ένα ακόμα σόου. Απλά ένα αντίο”», είπε στο ABC Audio.

«Και συμφωνώ, γιατί κανείς μας δεν ήξερε… Τα παιδιά, κανείς δεν ήξερε, ότι εκείνη θα ήταν η τελευταία συναυλία, η τελευταία περιοδεία. Οπότε νομίζω ότι το οφείλουμε στους θαυμαστές και στους εαυτούς μας να στείλουμε κάποιο αποχαιρετιστήριο μήνυμα», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Lance Bance συνειδητοποιεί ότι η επιστροφή των NSYNC με άλλο ένα τραγούδι, άλλη μία περιοδεία ή άλλη μία συναυλία ενέχει ένα σημαντικό ρίσκο.

Οι θαυμαστές τους θα συνεχίσουν να ζητούν περισσότερα και δεν είναι σίγουρος ότι θα μπορούσαν να τους τα προσφέρουν και αυτό θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε άλλη μία απογοήτευση.

«Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια», παραδέχτηκε ο 43χρονος τραγουδιστής,.

«Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία θα εκτιμούσε απλώς ότι τους δίνουμε κάτι, αλλά ξέρετε, τώρα με τα δίδυμα παιδιά μου, θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνω περιοδεία. Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό», συμπλήρωσε.

Οι NSYNC έγιναν διάσημοι για τον μοναδικό pop και R&B ήχο τους και τις συγχρονισμένες χορογραφίες τους, που ήταν επηρεασμένες από προηγούμενα συγκροτήματα όπως οι New Kids on the Block και οι The Jackson 5.

Οι χαρακτηριστικές επιτυχίες τους, όπως το «Bye Bye Bye» και το «It’s Gonna Be Me», κατέκτησαν την κορυφή των charts και τους χάρισαν πολυάριθμους φανατικούς θαυμαστές.

Παρά τη διάλυσή τους το 2002, οι NSYNC παραμένουν ένα νοσταλγικό στοιχείο της pop κουλτούρας της δεκαετίας του ’90 και συνεχίζουν να επηρεάζουν τη μουσική βιομηχανία μέχρι σήμερα.